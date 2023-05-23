Документальные хроники Донбасса

В издательстве «Комсомольская правда» вышла книга Дмитрия Стешина, которая, несомненно, станет бестселлером

Представлять Дмитрия Стешина читателям «Комсомольской правды» не нужно: один из легендарных военкоров страны, он регулярно ездит в горячие точки планеты и передает оттуда предельно откровенные репортажи. С 2014 года главным маршрутом командировок Дмитрия стал Донбасс. За почти девять лет, что прошло с начала противостояния Донбасса Украине, Стешин, если сложить все командировки вместе, прожил в Донецке минимум года два. Все события в регионе, не пожелавшем лишиться своей культуры, языка, независимости, разворачивались на его глазах. Увиденное журналист скрупулезно фиксировал в дневниках. А сейчас эти записи превратились в книгу «Священная военная операция: от Мариуполя до Соледара».

День за днем Дмитрий описывает происходящее вокруг, а также настроения людей и их мечты. Благодаря этим строкам читатель получит возможность погрузиться в начало судьбоносных событий, увидеть, как наступала неизбежность специальной операции.

За время своих многочисленных командировок Стешин стал на Донбассе своим. У него появились друзья среди военных, добровольцев, врачей, выполняющих важную миссию спасения под огнем, и мирного населения.

Вместе с колонной российских войск читатель пройдет дорогами Донбасса, удивится фантазии украинской пропаганды, несколько раз «хоронившей» Стешина и приславшей об этом персональное сообщение 12-летней племяннице военкора.

- В очередной раз подумал о тех, кому сейчас противостоит Россия и армии республик. Никто из нас никогда не стал бы писать ТАКОЕ детям даже самых отъявленных бандеровцев. Даже в голову бы такое не пришло, в этой области сокрыта граница между людьми и нелюдями. В этом сообщении тайна и причина нашего противостояния, - пишет Стешин. - Дело не в мове и вышиванке, взглядах на ЕС и НАТО. Нет. Дело в лживом письме ребенку о смерти его близкого. Это не отсутствие морали, это иная мораль, инопланетная или потусторонняя.

Благодаря книге Дмитрия, можно узнать, как он получил свой позывной Старый, как мирные жители с первых слов отличали «нормальных» украинцев от «ненормальных», как люди прятались в подвалах, а военные подкармливали их и младенцев, доставая для них парное молоко, как сражаются наши воины, сдерживая человеческую нечисть.

Поразят и точные, не лишенные некого поэтизма наблюдения Стешина: «Золотая жесть нежно звенела на ветру. Судя по дыре в стене, били не наши, наши по храмам не бьют…»

Дмитрий Стешин, несомненно, еще явит миру свой большой писательский труд. Возможно, это будет художественный роман. А пока читатель может оценить документальные хроники, сочный русский язык, наблюдательность и чувство юмора автора.