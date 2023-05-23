Алиханов о запрете въезда польским фурам: Для Калининградской области будет исключение

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Во вторник, 23 мая, депутаты Госдумы на своём пленарном заседании единогласно проголосовали за то, чтобы запретить проезд польских фур по территории России. Это - долгожданная реакция наших парламентариев на недружественные шаги Варшавы по отношению к России - в Польше разрушают памятники советским воинам, глумятся над нашими символами, отнимают собственность, принадлежащую нашему государству.

Инициативу депутатов мы обсудили с руководителем самого западного региона страны - Антоном Алихановым…

… - Антон Андреевич, Госдума единогласно решила запретить проезд польских фур по территории России. Вы - за?

- Я против. Если мы говорим про Калининград… В отношении нас должно быть исключение.

- Давайте тогда поподробнее объясним, что за исключение и почему оно должно касаться Антона Андреевича и - всего региона.

- Если посмотреть на карту, то все достаточно просто. Калининградская область находится, по сути, между двумя странами Евросоюза –Литвой и Польшей. И Россия, в том числе, и наш регион, все-таки продолжают торговать с ЕС.

И нам важно, чтобы мы могли привозить определенные грузы. Это - и продукты питания, иногда - какое-то оборудование, еще что-то - через территорию Польши.

Не всегда это польские перевозчики, бывают - и немецкие, и из других стран.

- Надеюсь, в Думе ваши интересы учли.

- Так вот, насколько мне известно, в тексте постановления, о котором вы сказали, по поводу нас есть специальная оговорка.

Нам важно сохранить возможность для европейских и польских, в частности, перевозчиков, приезжать к нам на территорию.

- То есть, вы хотите, чтобы…

- Да, мы хотим и настаиваем, и просили наших депутатов (избранных от Калининградской области. -А.Г.), чтобы наши интересы были учтены. О чем, кстати, они и говорили в стенах нижней палаты парламента, и этот момент в тексте отражен.

Хочу также отметить все-таки, что Госдума приняла постановление, которое будет направлено в адрес правительства - с просьбой принять такое решение уже на нормативно-правовом уровне. Пока же это все-таки рекомендация в адрес Кабинета министров.

- А если иметь ввиду ваши интересы - то есть, конкретно - Калининградской области…

- И с правительством мы это тоже отрабатываем, в частности, с Минтрансом, - для того, чтобы для нас было сделано исключение.

Словом, мы тут в несколько иной ситуации. У нас - своя специфика. Сами понимаете…

- Да… Ну, и классно. Мы тогда такой - взвешенный - комментарий и дадим.

- Хорошо.

- Что еще добавить - по жизни родной Калининградской области?

- Да пока ничего, Александр, живем, все нормально. Без каких-то особых новостей. Как будет чего-то серьезное и важное, расскажу вам обязательно.

- Ладно, вы звоните.

- Договорились. Спасибо.

- До свидания.