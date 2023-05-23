Юбилейный сезон литературной премии «Здравомыслие»

Литературная премия в области медицины «Здравомыслие» в 2023 году проходит в пятый раз

Идет прием заявок на 5-й сезон премии «Здравомыслие». Авторы, пишущие о здоровье и медицине, о врачах и их пациентах могут подать заявку по 31 мая включительно.

Литературная премия в области медицины «Здравомыслие» в 2023 году проходит в пятый раз. Она призвана поддерживать врачебную деятельность, популяризировать базовые биомедицинские знания в обществе, пропагандировать здоровый образ жизни и воспитывать культуру здоровья.

Учредителями премии являются Министерство здравоохранения Российской Федерации, Министерство науки и высшего образования РФ, телеканал «Доктор» и компания «Технологии Доверия».

В попечительский совет премии входят министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России) Вероника Скворцова, доктор медицинских наук, главный внештатный онколог Министерства здравоохранения РФ Андрей Каприн и другие.

Отбор победителей проходит в несколько этапов:

- с 27 марта по 31 мая осуществляется прием заявок на сайте премии;

- с 12 июня по 10 июля экспертный совет осуществляет проверку заявок на соответствие положению премии;

- с 24 июля по 18 сентября на платформе «КраудСпейс» пройдет народное голосование;

- 25 сентября по 16 октября члены жюри премии определят по одному победителю в каждой из номинаций.

«Премия „Здравомыслие“ — это не только новые книги, но и часть истории медицины и общества. Каждый год мы вписываем в нее новые страницы. Нам очень важно, что все больше врачей и ученых вдохновляются возможностью рассказать о себе, своем опыте и наблюдениях широкому кругу читателей. И соразмерно растет число людей, открывающих для себя мир научно-популярной медицинской литературы. Уверена, что в будущем достойные книги наших современников будут читать с таким же интересом, как мы сегодня читаем воспоминания русских и советских врачей прошлых столетий», — говорит главный редактор телеканала «Доктор» Эвелина Закамская.

В состав экспертного совета премии вошли представители медицинского сообщества, средств массовой информации и издательств, которые необходимы для обеспечения независимой, профессиональной оценки соответствия заявленным номинациям, осуществления контроля и обеспечения прозрачности премии по отбору произведений.

Номинации

«Рецепт здоровья» — популярные книги о здоровье и здоровом образе жизни на основе личного или профессионального опыта, рассчитанные на массовую аудиторию.

«Шаг вперед» — книги об истории медицинской науки, ее возможностях и открытиях, основанные на доказательной медицине.

«Эскулап» — мемуары и биографии врачей.

К участию приглашаются авторы, книжные издательства, члены попечительского совета, члены жюри, а также профессиональные медицинские и учебные учреждения. Номинировать можно книги, подписанные в печать и выпущенные в период с 9 марта 2022 года по 27 марта 2023 года.

Также заявлена специальная номинация от партнеров премии «Лучшая идея книги», ее победители получат возможность издать собственную книгу в издательствах «БОМБОРА» и «МедПРОФ».

Подать заявку, а также подробнее ознакомиться с условиями участия можно на официальном сайте. Заявки принимаются по 31 мая.

Управляющий партнер «ТеДо» Игорь Лотаков: «Мы гордимся тем, что пять лет назад стали одними из учредителей премии. За минувшие годы ее востребованность и успех стали очевидными. Как много замечательных авторов удалось открыть, а скольким помочь в продвижении их работ! „Здравомыслие“ — из числа тех премий, которые с годами становятся только все более популярными. Почему? „Здоровье — не все, но все без здоровья — ничто“, — говорил Сократ. Вряд ли с этим кто-то будет спорить. Разве не здорово, что мы вновь погружаемся в полезное чтение!»

В номинации «Рецепт здоровья» также представлены издания медиахолдинга «Комсомольская правда»:

- «У меня есть сердце», Лялите Иоланта.

- «Да, диабет», Павлова Ольга.

- «Под покровом кожи», Журавлева Мария.

- «Вкус свободы», Ушкова Ирина.

- «Достучаться до сердца», Лобжанидзе Фаина

Победители будут объявлены 16 октября 2023 года на сайте премии. Награждение состоится в ноябре на торжественной церемонии в Москве.

Подробнее о премии читайте на сайте премии.