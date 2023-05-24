Последние новости о ситуации вокруг Украины на 24 мая 2023 года: Что является главной тайной Зеленского и что Буданов пообещал японцам

Цифра погибших бойцов ВСУ - самый страшный секрет Зеленского. Фото: REUTERS

Чертову дюжину реактивных снарядов сбили ко всем чертям

Группировка войск «Центр» на Красно-Лиманском направлении вывела из строя более 65 националистов, один танк, три бронемашины, два автомобиля, гаубицы «Мста-Б», Д-20 и Д-30. «Западная» группировка войск на Купянском направлении нивелировала две украинских ДРГ, до 110 боевиков, две бронемашины и два автомобиля. «Южная» группировка войск на Донецком направлении отправила во тьму до 375 «воинов света», два танка, пять бронемашин, четыре автомобиля, гаубица Д-30, американскую РЛС контрбатарейной борьбы США AN/TPQ-50 и два склада боеприпасов 60-й и 64-й мехбригад ВСУ в ДНР. Группировка войск «Восток» на Южно-Донецком и Запорожском направлениях пресекла действия украинских ДРГ, уничтожила более 150 бойцов ВСУ, три пикапа, гаубицу «Мста-Б». На Херсонском направлении потери противника: свыше 20 украинских военнослужащих, три автомобиля и гаубица «Мста-Б». В районе Торецка в ДНР поражен пункт управления 24-й мехбригады ВСУ, а в Авдеевке уничтожены два склада горючего для военной техники ВСУ. ПВО перехвачено 13 снарядов систем РСЗО HIMARS и «Ураган» и 11 украинских БПЛА. Далее - также.

За нападение на Грайворонский район националисты ответили по полной

По данным Минобороны, более 70 террористов, проникших 22 мая в Белгородскую область, к 23 мая были уничтожены. Были подбиты четыре боевые бронемашины и пять пикапов националистов. В оборонном ведомства сообщили, что в ходе контртеррористической операции в регионе ударами авиации, огнем артиллерии и активными действиями подразделений прикрытия госграницы «националистические формирования были заблокированы и разгромлены». А остальные -отброшены туда, откуда пришли, «где по ним продолжалось нанесение огневого поражения до полной ликвидации». ВКС били, в том числе, умными бомбами по объектам в Харьковской области. 23 мая СКР возбудил уголовное дело по шести статьям УК РФ после нападения диверсантов. На Белгородчине 13 мирных жителей были ранены, 82-летняя женщина при эвакуации скончалась.

Киевские олигархи в Крыму лишатся последнего

Владимир Константинов, глава крымского Госсовета, сообщил что вскоре будет «навсегда покончено» с активами украинских олигархов на территории полуострова. Ранее Госсовет принял решение о национализации имущества ряда украинских олигархов, связанных с киевской властью. Назывались активы Коломойского, Ахметова, Яценюка, Таруты, Шуфрича... Константинов заявил: «Не могут они питаться нашими соками и при том финансировать враждебные нам действия, в том числе и за счет прибылей, полученных в Крыму». Национализация активов украинских олигархов пойдет на возмещение ущерба, который они нанесли региону. Это имущество выставят на аукционы, начиная с лета этого года. На торги, в частности, выставят объекты курортно-рекреационной сферы. Коломойскому санатории не понадобятся.

Главный «секрет Зеленского» - цифры потерь ВСУ

Французский журнал Valeurs Actuelles утверждает, что цифра погибших бойцов ВСУ - самый страшный секрет Зеленского. По данным издания, на связь не выходят от 40 до 60% обучавшихся во Франции солдат ВСУ — а их было несколько тысяч. Обозреватель издания Мериадек Раффрей уверен, что в 2023-м году число погибших и раненых резко возросло. При том киевские власти крайне недовольны вопросами французских инструкторов о потерях ВСУ. А вы с какой целью интересуетесь, месье?

Буданов обнадежил японцев уверениями в скором контрнаступе

Начальник Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов заявил, что ВСУ начнет большое наступление совсем скоро. В интервью японскому телеканалу NHK он сообщил: «У нас есть необходимый минимум вооружений. Контрнаступление начнется в ближайшее время». Но признал, что украинская армия все еще нуждается в солидном запасе вооружений, истребителей и боеприпасов для успешного продолжения операций.

Из Сумской области эвакуируют жителей

В Сумской области Украины местные власти решили эвакуировать жителей ряда населенных пунктов Ахтырского района . Это у границы с Белгородской областью. Там 22 и 23 мая проходила операция против украинских диверсантов, которые вторглись на Белгородчину. В Сумской областной военной администрации пообещали, что все желающие покинуть территорию будут перевезены в безопасные места. Но еще месяц назад сообщалось, что большинство жителей приграничных населенных пунктов Черниговской и Сумской областей и так уже эвакуированы.

Голландцы первыми передадут Киеву F-16

Издание Politico сообщает, что первыми, кто передаст Киеву американские истребители F-16, станут дамы из Амстердама. Издание ссылается на Юрия Сака, советника минобороны Украины Резникова. А представитель Минобороны Нидерландов сообщил Politico, что его страна использует 24 истребителя F-16, которые «готовы к оперативному развертыванию» и «будут использоваться до середины 2024 года», а «после этого они доступны для другого назначения, например, для продажи». Еще у Амстердама есть 18 истребителей, «которые больше не используются в боевых действиях» и «могут быть переданы в другое место назначения». 12 из 18 F-16 планировалось передать частной компании, но это отложили. Нашлись варианты поинтересней.

Немецкие депутаты мечтают, чтобы ракет Киеву давали больше и быстрее

Родерих Кизеветтер, депутат бундестага и эксперт по вопросам обороны Христианско-демократического союза (ХДС), заявил, что Запад должны поставить Киеву все вооружение, что ВСУ смогут использовать. В том числе, германо-шведские крылатые ракеты Taurus. Их дальность достигает 500 км. Депутат сказал, что партнеры незалежной обязаны «пойти ва-банк и поставить Украине все, что она может использовать для ведения боя и что допустимо с точки зрения международного права». И тут же добавил, что никаких красных линий в вопросе поставок вооружений больше быть не может. Сейчас из 600 ракет Taurus, имеющихся у бундесвера, к эксплуатации готовы только 150. И по мнению Кизеветтера, их целесообразнее передать Украине, чем хранить в Германии. Не оригинальная схема утилизации старья.

В ВСУ на артемовском направлении участились случаи дезертирства

Андрей Марочко, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке, сообщил, что в частях ВСУ, принимавших участие в боях за Артемовск, после потери этого города участились случаи бардака. Марочко сообщил: «В подразделениях вооруженных формирований Украины, принимавших участие в обороне города, все чаще отмечаются факты саботажа приказов командования, дезертирства и самовольного оставления позиций». Информация идет от российской разведки.

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