Представители более 50 стран примут участие во II Евразийском экономическом форуме

Пленарное заседание пройдет с участием президента России Владимира Путина

Более 2700 представителей органов власти, бизнес-сообщества, международных организаций, СМИ примут участие в деловой программе II Евразийского экономического форума 24–25 мая в Москве. Форум пройдет под девизом «Евразийская интеграция в многополярном мире». В рамках ЕЭФ-2023 состоится порядка 35 деловых сессий. Ключевым мероприятием станет пленарное заседание Форума.

«Из более чем 2700 гостей форума, подтвердивших участие - свыше 500 иностранных представителей из 54 государств. Дискуссии на площадках форума нацелены на выработку конкретных практических решений, направленных на всестороннее экономическое развитие государств-членов Евразийского экономического союза и стран Евразийского региона. Вместе с тем, форум станет площадкой для бизнес-диалога - в нем примут участие свыше 650 представителей бизнеса из более чем 450 компаний», — подчеркнул заместитель Председателя Правительства РФ Алексей Оверчук.

Также ожидается, что в мероприятиях форума примут участие представители Организации Объединенных Наций, Всемирной организации здравоохранения и Международной организации по миграции.

Одна из ключевых дискуссий пройдет в рамках сессии стратегического блока «Приоритеты ЕАЭС 2030+», участниками которой станут вице-премьер-министр Республики Армения Мгер Григорян, заместитель премьер-министра Республики Беларусь Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра – Министр торговли и интеграции Республики Казахстан Серик Жумангарин, первыи заместитель Председателя Кабинета Министров Кыргызскои Республики Адылбек Касымалиев, заместитель Председателя Правительства РФ Алексей Оверчук, Председатель Коллегии ЕЭК Михаил Мясникович, член Коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергеи Глазьев. Главная тема сессии — обсуждение основных векторов интеграционного взаимодействия на период до 2030 и 2045 годов.

II Евразийский экономический форум проводится в рамках председательства Российской Федерации в органах ЕАЭС в 2023 году, его целью является совершенствование кооперационных связей на евразийском пространстве.

Подробная деловая программа – на официальном сайте форума.