Шойгу заявил, что МО будет оперативно и предельно жестко реагировать на теракты Киева

Министр рассказал, что для группировок войск в СВО подготовлено более 21 тысячи водителей и наводчиков вооружений танков, бронемашин и беспилотников

«РЕАГИРОВАТЬ ПРЕДЕЛЬНО ЖЕСТОКО»

«22 мая текущего года подразделение украинского националистического формирования вторглось на территорию Российской Федерации в районе международного пункта пропуска «Козинка» Белгородской области. В ходе контртеррористической операции ударами авиации, огнем артиллерии и подразделениями прикрытия Госграницы Западного военного округа националистические формирования были заблокированы и разгромлены», — заявил в своем выступлении на заседании Коллегии Минобороны России Сергей Шойгу.

Министр отметил, что уничтожено более 70-ти украинских диверсантов, а также их автомобильная и бронетанковая техника. Выжившие националисты были отброшены на территорию Украины, где по ним продолжалось нанесение поражения «до полной ликвидации».

«На подобные действия украинских боевиков и в дальнейшем будем реагировать оперативно и предельно жестко», — подчеркнул Шойгу.

СЕМЬИ ПОД ЗАЩИТОЙ ГОСУДАРСТВА

Далее министр перешел к вопросам о мерах по реализации социальных гарантий военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, и членам их семей.

«На сегодняшний день принято 63 нормативных правовых акта, значительно расширивших права данной категории граждан. Установлен статус ветерана боевых действий, назначены дополнительные денежные выплаты, в том числе за особые отличия при выполнении поставленных задач. Военнослужащим, получившим ранения, и семьям погибших оказывается единовременная помощь в размере трех и пяти миллионов рублей соответственно, погашаются кредиты или предоставляются кредитные каникулы», — рассказал глава военного ведомства.

Он также обратил внимание, что во время командировок военнослужащих их семьи окружены вниманием, заботой и «находятся под защитой государства». Командование воинских частей и органы местного самоуправления уделяют таким семьям особое внимание, а к адресной помощи привлекаются юнармейцы, ветеранские организации, женсоветы, благотворительные фонды и общественные организации.

По словам министр в соответствии с решением Президента России создан Государственный фонд поддержки участников специальной военной операции «Защитник Отечества».

ПОДГОТОВЛЕНА 21 000 СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ СВО

Шойгу также рассказал о том, как проходит подготовка младших специалистов в Вооруженных Силах.

«С начала специальной военной операции прошли обучение более 120 тысяч военнослужащих. Непосредственно для группировок войск и вновь формируемых соединений и воинских частей подготовлено более двадцати одной тысячи специалистов, в том числе около пяти тысяч – к применению таких высокотехнологичных образцов, как танки Т-90М «Прорыв», БМП-2М с боевым модулем «Бережок», БМП-3, а также различных комплексов беспилотных летательных аппаратов», — перечислил министр.

Он также пояснил, что «учебные центры сегодня осуществляют не только одиночную подготовку, но и обучают расчеты, экипажи танков и боевых машин, в том числе для формируемых в новых регионах соединений и воинских частей».

«Военнослужащие должны владеть новыми приемами ведения боя, уметь эффективно применять вооружение, знать тактику и технику противника, чтобы умело этому противостоять», — Шойгу распорядился корректировать программы подготовки военнослужащих с учетом опыта специальной военной операции.

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