Александр Куренков поздравил «Комсомолку» с днем рождения и попросил больше внимания к людям, попавшим в беду

Глава МЧС России Александр Куренков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В среду, 24 мая, глава МЧС позвонил в редакцию «Комсомольской правды» и поздравил журналистов с днем рождения издания. Пожелал коллективу здоровья, благополучия, прогресса и боевитости.

Намекнул, что люди, попавшие в сложную ситуацию из-за стихийных бедствий или других чрезвычайных ситуаций, ждут не только действий от МЧС, но и конкретной помощи от государства и общества. И журналисты очень даже могут поспособствовать в решении многих проблем.

И мы в свою очередь поздравили министра с важной вехой в его жизни - в четверг, 25 мая исполняется год, как Указом Президента Российской Федерации генерал Куренков был назначен главой МЧС.

Пользуясь случаем, задали руководителю чрезвычайного ведомства и свои пару вопросов.

- Александр Вячеславович, можно я, пользуясь случаем, один вопрос задам?

- Конечно. Александр Петрович, вы не были бы профессионалом, если бы этого не сделали.

Глава МЧС России Александр Куренков - гость "Комсомольской правды" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Мы очень внимательно наблюдали за вашей командировкой по маршруту Курган-Иркутск-Свердловская область, Тюмень, потом мое родное Забайкалье…

Очень плотная поездка, я прикинул - времени на сон-еду просто в обрез получается. Откройте секрет, где черпаете энергию?

– Вообще-то вы верно заметили: на сон оставалось от двух до четырех часов, и то в самолете. А энергия возникает от целеустремленности. Я же знаю, что другим людям, кто попадает в трудные ситуации, бойцам МЧС еще тяжелее. Тем гражданам, кто пострадал от стихий или иных чрезвычайных обстоятельств, я пообещал, что еще приеду - в те районы, которые меня не удовлетворили состоянием работы с населением.

- Получается, в третий раз, потому что это же была вторая поездка по названным местам?

- Да, в третий. А если задача не будет выполнена, и если кто-то в субъектах что-то недопонимает по части исполнения указаний и соблюдения законности, я приеду и в четвертый раз. Но общение будет уже другим.

Главный редактор "Комсомольской правды" Олеся Носова и глава МЧС Александр Куренков в редакции. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Опять в народ пойдете или ограничитесь пропесочиванием губернаторов?

- Губернаторы замечательные люди, у них много работы, но в любых коллективах не всегда команды отрабатывают свой потенциал и, скажем так, хорошо исполняют свои обязанности.

Поэтому необходимо получать информацию – и это очень правильно –из трех источников. Первый источник – это вы, журналисты. Пишите о ЧП больше, чаще, не стесняйтесь критиковать недостатки.

Второй источник – это губернатор.

А третий источник – самый важный - должен быть обязательно там, где все происходит – на месте происшествия, чрезвычайной ситуации. То есть, от людей, которые все сами переносят, которые с этим живут.

И большая проблема заключается в том, что иногда у администрации субъектов не хватает времени для того, чтобы прийти к людям и пообщаться с ними. И приходится выдерживать волну критики от населения. А вот там, где хорошо работает администрация - и муниципальная, и областная, краевая, где чиновники отзывчиво относятся к людям, у граждан немного вопросов. Они все понимают. А когда работы нет, это бросается в глаза. Потому что люди сразу же выплескивают недовольство, обнажают проблемы. Так что встреча с жителями – обязательный элемент работы.

- Ну, тогда и я вам пожелаю - как можно меньше поводов для чрезвычайных встреч.