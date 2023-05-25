Как работают «глаза» российских артиллеристов под Угледаром: В небе тесно от коптеров, ВСУ ищут бреши и «дарят» трофеи

Работает авиаразведка Фото: Дмитрий СТЕШИН

ПОЛЯ ПОДСОХЛИ

Появившаяся в последние недели «зеленка» стала настоящим спасением для авиаразведки и артиллерии. Мне наглядно показали, как эти два рода войск, новый и старинный, заслуженный «Бог войны», наконец-то нашли общий язык и начали работать в связке.

Как мне рассказали, на прошлой неделе «наша артиллерия под Угледаром работала так интенсивно, что бойцы не могут припомнить такого плотного огня». Отследили необычную активность ВСУ. Противник все время маневрирует вдоль фронта, рокадных дорог у него хватает.

Поля подсохли, теперь проехать можно везде. Аналитики и эксперты правы – «Угледарское направление» может быть интересно для бандеровского «контрнаступа», который все никак не начнется. Целей может быть несколько. Например, шикарная трасса Донецк-Мариуполь, ее только закончили ремонтировать. От линии фронта до нее рукой подать.

ВСУ могут попробовать если не захватить Волноваху, то снять напряжение со своих войск из последних сил обороняющих Марьинку под Донецком. Вариантов множество. Хотя, офицеры ОБТФ (что расшифровывается как оперативно-боевое тактическое формирование) «Каскад» осторожно замечали, мол, «если будет удар на Угледарском направлении, то вряд ли он планируется, как основной. С другой стороны, вспомогательный легко может стать основным, все это трудно просчитываемые вероятности…». Действительно, такие планы врага просчитать сложно, можно их заметить и желательно, как можно раньше. Чтобы сорвать или пресечь.

Появившаяся в последние недели «зеленка» стала настоящим спасением для авиаразведки и артиллерии Фото: Дмитрий СТЕШИН

ПРИЛЕТ! ПОГНАЛИ!

Наша артиллерия, давно уже не стоит на одном месте, а кочует вдоль линии фронта. Мы выдвигаемся к передку с авиаразведкой «Каскада», а где-то далеко, за нежно-зелеными лесопосадками, заработали моторы грузовиков, буксирующих артиллерию. Выдвинулись одновременно. Мы – спрятали машину в каком-то коровнике, предположу, что артиллерия тоже нашла себе укромное местечко. Перебежали через край поля и сразу же нырнули в уютную лесопосадку. Парни-авиаразведчики, поглядывая на часы, включили рацию, распаковали коптер. Буквально из кустов высовывается рука с коптером, второй авианаводчик тихо говорит: «Поднимаю» и машина свечкой уходит в небо. Тут же, коротко, в рацию:

- Удав-Бурелому. Мы работаем.

Буквально из кустов высовывается рука с коптером Фото: Дмитрий СТЕШИН

Я смотрю через плечо оператора в планшет. Под коптером мелькает посадка за посадкой, оператор шевелит губами – считает их. Наконец, коптер подвисает, на удалении от посадки метров в 300. Глазом сложно понять, что это укрепрайон. Но коптер ворочает камерой влево-вправо, и я вижу, как блеснуло под солнцем бутылочное стекло, потом выскочило из пейзажа пятно рыжеватой выброшенной земли – окапывались ночью и не успели замаскировать отвал. Наконец, четко видна помойка с ярко-зелеными упаковками от всушных пайков-снiданков. Когда они выгорают на солнце, становятся еще ярче, заметнее. Наши пайки лучше сливаются с местностью.

В рацию выстреливается целая серия команд, смысл которых мне совершенно непонятен. Но в ту же минуту, на пределе слышимости рявкает орудие и на экранчике планшета встал белый разрыв. Ветер лениво поволок дым в поле. Недолет, но корректировщик доволен:

- Удав-Бурелому. Отлично. «Запад – 10».

Еще один прилет уже в лесопосадку.

- Удав-Бурелому. Отлично, давайте на этих (координатах. – Авт.)

Прилет по укрепрайону ВСУ Фото: Дмитрий СТЕШИН

И за зелеными, пока жиденьким лесами, пошла жара у артиллеристов, а в экране планшета вставает разрыв за разрывом.

Парни лишь изредка вмешивались, корректируя огонь по прилетам:

- Удав-Бурелому. «Север 20», еще один (снаряд. – Авт.) и еще один… Погнали!

Над краем поля промелькнули К-52 Фото: Дмитрий СТЕШИН

ВРАГ ИДЕТ ВОЛНАМИ

Нас прервала наша же авиация, мы услышали далекий рокот винтов. Один из авианаводчиков развернул коптер обратно:

- «Вертушки», когда идут, глушат все вокруг и нас, конечно. Можно коптер потерять запросто.

Над краем поля промелькнули два К-52, а следом, чуть отстав, шел Ми-8. Я летал в таком прошлым летом на штурмовку в Харьковской области (читайте на KP.RU). В этом вертолете врач и группа огневой поддержки, его задача – эвакуировать экипаж, если нашу машину собьют. Я не удержался от вопроса:

- Парни, вот мы сейчас размотали вражий укрепрайон. А в ответ-то наваливают?

Удав засмеялся под маской:

- Есть большая разница. Мы им кидаем 152-й калибр, а они нам 60-й.

Я продемонстрировал знание особенностей угледарского направления:

- Это польские мины? «Бесшумные»?

- Ну, бесшумные они, потому что слабенький вышибной заряд, выход мины не слышен.

- Да, там и сам миномет за спиной на ремне можно носить, он из композитных материалов…

- Верно. И самое противное, что у них этих мин - просто завались. Могут, например, в один квадрат сразу сотню закинуть - компенсируют их маломощность количеством, как из пулемета лупят. В общем, хорошо их поляки спонсируют. На днях такой расчет нашли в городской застройке, прилетели наши коллеги, сбросили на них бомбу, все.

Спрашиваю второго разведчика, с позывным «Бостон»:

- Противник как сейчас себя чувствует?

- Техники у него на данный момент мало, но пытается заходить малыми группами. Если наш беспилотник это заметил, все, конец наступлению. Сейчас бои стали другими, воюют коптеры и артиллерия. Поэтому противник пытается застать нас врасплох. Маневрирует все время, но я бы не сказал, что его здесь как-то прибавилось. Все волнами идет – наступил, откатился.

АВТОМАТ ПОД ХОХЛОМУ

Авиаразведчики закинули нас в село, где мы оставили машину в укрытии. Ближний тыл, все что возможно прячется. Бойцы говорят: «Иногда, у нас тут час-пик, наши дроны, чужие, как они в воздухе не сталкиваются, непонятно!».

Как в подтверждение этих слов, я слышу в воздухе совершенно фантастический звук – по небу летит триммер-косилка. Летит очень медленно, тяжело, явно не наш – что ему тут делать? В конце этого потужного полета мы слышим тяжелый удар в землю какой-то большой массы, но «выбуха» не происходит. Чуть позже мне объяснили, что это наш РЭБ перехватил украинский беспилотник груженый взрывчаткой и уронил его на землю подальше от деревни. Смотреть не поехал, там еще будут работать саперы.

Американский пулемет «Браунинг» Фото: Дмитрий СТЕШИН

Парни показывают мне трофеи и диковинки. Первым хвастается офицер управления «Руян». Боевой офицер, в штаб попал после ранения, связанного с тем, что мне демонстрируют – американский пулемет «Браунинг». Взяли на одном из укрепрайонов ВСУ под Угледаром. Полностью комплектный, даже с инструкцией на испанском языке и формуляром. Вроде и диковинка, а что с ней делать? «Руян» смеется:

- Наш «Утес» все равно лучше, а на этот патронов не напасешься и взять их пока негде. Есть пара ящиков, но это на две минуты боя. Может, напишешь, чтобы музей какой забрал?

Техническая документация Фото: Дмитрий СТЕШИН

Я твердо обещаю. «Руян» показывает мне свой автомат. Он с гравировкой «под хохлому», выпущен в конце 1980-х и в причудливом узоре читается «2 Б». Предположительно, с автоматом этим, воевал во Вторую Чеченскую спецназовец из 2-й отдельной гвардейской бригады. Автомат «Руяну» сразу же пришелся по душе и с помощью разбитого полка «Азов» (запрещенная в РФ террористическая организация) он украсил его тюнинговым цевьем, пистолетной рукоятью и демпфером приклада. Остановиться не смог, сошки, прицел и одноточечный ремень покупал уже за свои.

Автомат с гравировкой «под хохлому» Фото: Дмитрий СТЕШИН

КРАЙ ФАЗАНОВ И «ПЛАСТМАССОВЫХ ПТИЦ»

На голоса к нам заглядывает боец с позывным «Кулинар», сибиряк, из мобилизованных. Выглядит «Кулинар» так, будто вышел под Угледар прямиком со страниц древнерусских летописей. В руках у него ижевская охотничья вертикалка. Я, зная, что с 2014-го на Донбассе фазанов расплодилось какое-то дикое количество, не удивлен. Фазаны даже иногда мешают проезду машин. Вобщем, суп из фазанов на передовой – не ресторанная экзотика. Я желаю «Кулинару» традиционно «ни пуха, ни пера», но он сообщает мне неожиданное:

- Я на пластмассовых птиц охочусь, на дроны. Вот, дробь «тройка», метров с 60 завалит. Ружье сам купил недавно.

- Удалось кого подбить?

Собеседник отвечает серьезно:

- Пока нет, но подобью, глаз у меня верный, с детства охочусь.

«Кулинар» говорит, что охота эта опасная. Если оператор заметит, что по его дрону бьют, может и на самого «охотника» сбросить боеприпас. Но «Кулинар» охотится не один, а с товарищами, вооруженными, как он выразился – «электроружьями».

Я вспомнил слова авиаразведчика «Бостона»:

- Мы летаем уверенно, они нас уверенно пытаются сажать. Но у нас есть умелые руки и золотые головы, поэтому у НИХ получается редко.

А еще, у нас есть сибирский охотник. А таких людей противнику не завезут, ни из Европы, ни из-за океана.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Вернувшись с Угледарского направления, я сразу же разместил в соцсетях сообщение – трофейный пулемет «Браунинг» хочет попасть в хорошие руки! Строго в музей! Уже утром я обнаружил в почте два письма – от Донецкого краеведческого и Луганского. Пулемет ждут с нетерпением. Кому он достанется, пусть решают те, кто этот трофей добывал с кровью.

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