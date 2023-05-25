Роскошный голос и самые дорогие ноги шоу-бизнеса: мир прощается с Тиной Тернер

Мир прощается с Тиной Тернер Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мир прощается с Тиной Тернер: королева рок-н-ролла, "просто лучшая" (так певицу называли в честь одноименного хита "Simply the best"), обладательница роскошного голоса и самых красивых ног в шоу-бизнесе* ушла на 84-м году жизни. И если талант артистки можно назвать бесценным, то её "золотые" ноги, которые стали не меньшей знаменитостью, чем сама Тернер, имели вполне определенную стоимость.

Бесконечно длинные, стройные, сексуальные, изящные, точёные и рельефные, сильные и захватывающие дух - это всё о них. Хотя на самом деле, демонстрировать свою самую прославленную часть тела Тина начала вовсе не из тщеславия. По её словам, экстремальные сверкающие мини, которые своей популярностью во многом обязаны Тернер, она использовала на сцене исключительно ради свободы движений.

Тина Тернер при жизни застраховала свои ноги на рекордные 3,2 млн долларов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Как-то раз я оголила ноги, потому что так удобнее танцевать, и они стали частью моего образа, моей популярности. В юности мне не нравилась ни одна часть моего тела, но когда увидела, сколько внимания уделяют ногам, поняла, что они ничего, - кокетливо признавалась легенда, которая в 1994 году даже посвятила ногам отдельную песню.

А вот застраховать конечности Тина Тернер, как и все большинство других звёзд, решилась ради рекламного трюка. В "нулевых", когда певица оформила страховку на ноги на сумму в 3,2 млн долларов, это была рекордная сумма. Впрочем, воспользоваться страховкой певице не пришлось, а вот платить за ее обслуживание - очень даже. Поэтому еще неизвестно, кто оказался в большем плюсе: Тернер с ее пиаром или хитрые страховщики.

- Я, вероятно, более известна тем, что демонстрирую свои ноги, а не певческий талант, - шутила над собой королева рок-н-ролла, что, конечно же, было не так. Хотя ноги Тернер, как писали в прессе, действительно во многом "жили собственной жизнью". И даже сегодня в Сети можно найти массу упражнений якобы от Тины Тернер, которые "сделают ваши ножки стройными всего за две недели"...

*по результатам соцопросов в США в 1980-х годах.

Бесконечно длинные, стройные, сексуальные, изящные, точёные и рельефные, сильные и захватывающие дух - это всё о них. Хотя на самом деле, демонстрировать свою самую прославленную часть тела Тина начала вовсе не из тщеславия. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

КСТАТИ

Кто еще и на сколько застраховал свои тела

Рианна — ноги: $ 1 миллион

Мадонна — грудь: $ 2 миллиона

Хайди Клум — ноги: $ 2 миллиона

Джулия Робертс — улыбка: $ 30 миллионов

Криштиану Роналду — ноги: $ 144 миллиона

Дженнифер Лопез — ягодицы: $ 300 миллионов

Мэрайя Кэрри — ноги: $ 1 миллиард