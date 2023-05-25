Путин заявил об успешном сотрудничестве стран в рамках ЕАЭС

В Москве началось заседание Высшего Евразийского экономического совета. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

В Москве началось заседание Высшего Евразийского экономического совета. В мероприятии приняли участие лидеры Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. Первая часть прошла в закрытом формате, поэтому в трансляцию попало только приветственное слово Владимира Путина.

- Сейчас обсуждали экономическую ситуацию в наших странах, проанализировали, как идет сотрудничество. Хотел бы подчеркнуть, что сотрудничество в рамках ЕАЭС продвигается весьма успешно. Как президент Казахстана только что сказал, главным бенефициаром является Армения. Потому что в Армении самый высокий темп роста экономики. Сколько? – спросил глава страны.

- В прошлом году было 12,6%, в текущем – 12,1%, - тут же подсказал премьер Армении Никол Пашинян.

- 12,1% рост ВВП страны. Это, конечно, серьезная цифра. Очень серьезная! – признал Владимир Владимирович.

Последний раз в России двузначный рост ВВП был в 2000 году (ровно 10%). В начале прошлого года Центробанк Армении ждал роста ВВП в 1,8%. Но десятки тысяч молодых и деятельных релокантов, бежавших из России после начала СВО, привезли свои идеи, деньги и бизнес в бывшую союзную республику. Этого хватило, чтобы в 10 раз поднять рост ВВП страны.

Эмиграция стала возможной как раз благодаря ЕАЭС. Граждане стран-участниц свободнее могут перемещаться через границы, регистрироваться на месте и работать.

Судя по тому, что в Ереване ждут прежних рекордных темпов роста ВВП и в 2023 году, многие релоканты пока не планируют возвращаться из Армении.

В конце открытой части Владимир Владимирович перечислил главные темы мероприятия:

*-Устранение барьеров в ведении бизнеса.

* Энергетическая и продовольственная безопасность.

* Технологическая независимость.

* Ускорение цифровой трансформации.

* Развитие транспортной инфраструктуры.