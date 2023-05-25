Искусственный интеллект разработает новые российские масла для автомобилей

Искусственный интеллект помогает ученым быстрее находить оптимальные рецептуры масел. Фото: пресс-служба «Газпром нефти».

«Газпром нефть» начала разрабатывать новые отечественные масла для автомобилей с помощью искусственного интеллекта. В этом компании поможет первая в России цифровая система для создания многокомпонентных рецептур моторных масел «Алхимик». Цифровую платформу запустила «Газпромнефть – смазочные материалы» – оператор бизнеса масел «Газпром нефти». Благодаря технологии искусственного интеллекта время от разработки рецептуры до запуска нового продукта в промышленное производство сократится с полугода до 1-2 месяцев.

С помощью «Алхимика» специалисты «Газпром нефти» уже усовершенствовали более 200 рецептур моторных, трансмиссионных и гидравлических масел. Цифровая платформа позволяет создавать новые рецептуры с учетом желаемых параметров. В систему вносятся основные свойства будущего продукта: вязкость, плотность, щелочное число и другие. Учитывается и тип автомобильного оборудования, на котором будут использоваться масла. Искусственный интеллект сопоставляет эти характеристики с базой данных, накопленной за 15 лет лабораторных тестов и опытно-промышленных испытаний. В итоге платформа отбирает наиболее оптимальные комбинации для основы масел. Предложенные цифровой системой рецептуры затем тестируются на высокотехнологичном оборудовании в Научно-исследовательском центре смазочных материалов во Фрязине Московской области.

«С запуском уникального цифрового сервиса «Алхимик» мы завершили формирование единого технологического комплекса, охватывающего весь жизненный цикл смазочных материалов – от создания рецептур в собственном Научно-исследовательском центре до сопровождения работы масел в технике и оборудовании сервисом G-Lab. Инновационные решения позволяют оперативно реагировать на любые запросы рынка и формировать новые отраслевые решения для широкого спектра автомобильной и специализированной техники», - рассказал генеральный директор «Газпром нефть – смазочные материалы» Анатолий Скоромец.

Использование искусственного интеллекта позволяет ученым брать в разработку наиболее перспективные рецептуры. Система делает всю рутинную работу, сокращая время исследования и помогая сотрудникам НИИ сосредоточиться на детальном улучшении технических свойств и характеристик. После проверки в лабораториях автомобильные масла тестируются в реальных условиях эксплуатации.