Открыт самый необычный способ борьбы с голодом: помогут фото вкусной еды

Можно сделать фото любимого блюда, смотреть на него и чувствовать, что поел. Фото: Shutterstock

Исследователи из Дании совместно с Академией наук в Китае провели необычный эксперимент, который подтвердил, что человек может насытиться от одного вида еды или от воображаемого приема пищи. Чтобы понять, как на нас влияет фотография еды, которую мы видим в различных блогах по сто раз на дню, или фантазии о ней, исследователи собрали 352 человека в возрасте до 40 лет, со здоровыми пищевыми привычками, с нормальным индексом массы тела. И провели два эксперимента, при которых показывали участникам картинки с шоколадными сладкими конфетами разных цветов (M&M's) и с разноцветными леденцами (Skittles).

Оказалось, что в ситуации, когда люди видели одну и ту же картинку с едой 30 раз, они чувствовали себя более сытыми, чем до того, как увидели эту картинку. Кроме того, те участники эксперимента, которым показывали картинку много раз, выбирали меньшую порцию еды в дальнейшем, чем те, кто видел картинку всего три раза. Также удалось выявить интересный гипнотический феномен: многократная стимуляция воображаемого потребления пищи из серии «вот я беру эту конфетку, кладу ее в рот и чувствую определенный вкус» снижала тягу к еде и создавала иллюзию насыщения. Правда, эффект был ниже, чем при просмотре картинки.

Прежде, чем лезть в холодильник за едой, посмотрите на фотографию сытного блюда. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Так может, распечатать фотографию любимого эклера или мороженки, повесить ее на холодильник и каждый раз, как захочется заесть горечь обиды или тревогу, просто смотреть на картинку и успокаиваться? Сработает ли это, «Комсомолка» спросила у кандидата медицинских наук, врача-психотерапевта и психиатра консультативно – диагностического цента ГНЦ ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России Татьяны Зеленковой – Захарчук.

Прежде всего стоит обратить внимание на то, что это исследование проводили на здоровых людях и в фокус внимания ученых попали феномены здоровой психики, подчеркивает эксперт. У человека с нормальными пищевыми привычками и у человека с расстройством пищевого поведения (которое и приводит к ожирению) реакция на изображение еды будет разной.

- К тому же, чтобы иметь основания перенести результаты исследования на другие группы людей, хорошо бы подробно изучить характеристики личности участников исследования. Понять, например, а как они реагируют на стресс на работе и в личной жизни. К тому же, важно учитывать вкусовые предпочтения испытуемых, кто-то любит сладкое, а другой человек к шоколаду и конфетам равнодушен, но для него определенным триггером может быть пицца или мясо, - считает врач – психотерапевт и психиатр.

Получается, что в исследовании не было учтено множество входных данных.

Оказалось, что в ситуации, когда люди видели одну и ту же картинку с едой 30 раз, они чувствовали себя более сытыми. Фото: Shutterstock

ФАНТАЗИИ НАКОРМЯТ, НО НЕ ВСЕХ И НЕ ВСЕГДА

Действительно, для здоровых людей эффект плацебо, за счет которого и насыщались добровольцы в эксперименте, срабатывает примерно в 40 процентах случаев. Так что внушениями можно добиваться хороших результатов, но не в ситуации, когда у человека депрессия и тревога, с апатией и нежеланием что-либо делать. А именно такие состояния зачастую лежат в основе нарушений пищевого поведения, отмечает эксперт.

Люди с расстройствами пищевого поведения слишком много едят не потому, что они видят блюда на картинке, а потому, что переедание – это только маска, за которой скрываются тревожность и депрессия.

- Поэтому, работать с маской можно бесконечно, но это не решит сути проблемы, - говорит Татьяна Зеленкова – Захарчук. – Обучение здоровому рациону питания, формирование приверженности к регулярным физическим нагрузкам возможно только в том случае, когда есть к этому желание и силы. А снижение интереса к физическим нагрузкам — это признак апатии и ангедонии (невозможности чувствовать удовольствие — прим. Ред.), и требует комплексного лечения. Сначала назначения современных антидепрессантов для купирования симптомов депрессии и восстановления ресурсов. Затем, проведения психотерапевтической работы с внутренней первопричиной, по которой сформировался такой способ неосознанно доставлять себе временное успокоение. Тогда люди имеют возможность и силы вернуться к здоровому образу жизни, и в нем остаться навсегда.

Человек, у которого уже есть расстройства пищевого поведения, увидев картинку десерта сразу же закажет себе доставку кулька с эклерами. Это сработает как провокация, которая только усилит тяжелый симптом переедания сладкого.

Не спешите заказывать пиццу, сначала полюбуйтесь на фото с ней. Фото: Shutterstock

ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ?

Гипноз не поможет

Переедание, заедание тревоги и депрессии сладким происходит неосознанно и не поддается внушениям, считает эксперт:

- Если внушать отвращение к еде, то это противоречит принципу жизни. А если все время давать смотреть одну и ту же картинку блюда человеку с проблемами в пищевом поведении, то он еще больше будет хотеть есть. У него сбиты настройки голода и сытости, поэтому и тридцатый кулек со сладким его не остановит, а любой стимул подкрепляет болезнь, а не выздоровление.

Переедание, заедание тревоги сладким дает временное псевдо-успокоение. Это инфантильный (детский) способ «спрятаться» от жизненных вызовов, избегание ситуаций напряжения, а необходимо научиться справляться с событиями неидеальной жизни, и становиться сильнее и умнее.

- Но заедая тревогу, человек продолжает находиться в стрессе и таким образом делает себя слабее, а не сильнее, - заключает эксперт.

Если вы чувствуете перенапряжение, тревогу и их заедаете, то трюк с картинками не сработает. Работать придется с эмоциями.

- Еда – это режим. Можно есть все, что угодно, и конфеты с леденцами, но они входят в десерт и в общий размер порции. Если огорчены, расстроены или тревожно, то поможет здоровое осмысление ситуации, откуда пришла тревога, чем вызвана, какие мысли вызывали негативные эмоции. А меняя мысли на реалистично-адаптивные мы можем менять и настроение к лучшему. Или можно пойти и выплеснуть свое раздражение, праведный гнев через физические нагрузки – спортивные танцы, боевые искусства, попрыгать или побить грушу. С плохим настроением должна работать голова, которая руководит телом, а не желудок, - говорит Татьяна Зеленкова – Захарчук.