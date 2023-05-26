Впервые VK Fest будет переведён на жестовый язык и доступен для людей с ограниченными возможностями здоровья

Крупнейший open-air страны в этом году подготовил инициативы, которые сделают фестиваль доступнее для людей с ограниченными возможностями здоровья. А гости и зрители VK Fest смогут помочь добрым делам и пройти чекап.

Участники VK Fest могут поддержать благотворительные организации покупкой «Добрых билетов» от VK Добра — их продажа уже открыта. Такой билет для неравнодушных гостей всего на 100 рублей дороже обычного. Покупая его, каждый может помочь локальным благотворительным организациям в городах фестиваля, а VK Fest удвоит вклад гостей в благотворительность.

Покупатели «Добрых билетов» во Владивостоке смогут поддержать фонд помощи бездомным животным«Умка». В Сочи они помогут центру спасения дельфинов «Дельфа», в Новосибирске — фонду помощи детям и семьям в трудной ситуации «Солнечный город». В Санкт-Петербурге средства пойдут благотворительным организациям «свет.дети», «Не напрасно» и «Точка опоры», а в Москве — фондам «Собаки, которые любят»,«Федерация адаптивного хоккея» и «Второе дыхание».

VK Fest — фестиваль без ограничений

VK Fest позаботился о людях с ограниченными возможностями здоровья, которые посетят фестиваль: перед началом сооружения площадок во всех городах места проведения проверили на доступность для гостей на инвалидных колясках. Накануне события пройдёт повторный тест-драйв с учётом пожеланий первых тестировщиков. Кроме того, официальный сайт фестиваля адаптирован для незрячих людей.

Для людей с ограничениями по слуху специалисты переведут видеотрансляцию VK Fest на русский жестовый язык. В этом фестивалю помогут партнёры-переводчики Катерина Кононенко, Маргарита Старцева и московский театр неслышащих актёров «Недослов». Они адаптируют в трансляции выступления артистов на Синей сцене в Москве, а также записи выступлений музыкантов, ведущих и блогеров из других городов фестиваля.

VK Fest — фестиваль здоровья

Все гости VK Fest смогут проверить своё здоровье в зонах чекапов. Во всех городах желающим будет доступно бесплатное и анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ. Специалисты фонда «Гуманитарное действие» оперативно сообщат результаты анализов и расшифруют их, расскажут о диагностике и профилактике заболеваний.

Российский фонд помощи «Русфонд» бесплатно проведёт проверку для всех, кто хочет стать донорами костного моста. Медицинские работники исследуют набор генов, отвечающих за тканевую совместимость, а добровольцы после сдачи анализов и проверки на совместимость будут внесены в информационную систему «Национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевощикова».

В Москве и Санкт-Петербурге сотрудники фонда борьбы с инсультом «ОРБИ» предложат гостям пройти УЗИ сосудов шеи, а также узнать, как правильно измерять давление и сердечный ритм. Участники фестиваля смогут получить консультацию кардиолога или невролога и персональные рекомендации по здоровью, которые помогут избежать инсульта.

Ранее VK Fest анонсировал финальный лайнап фестиваля во Владивостоке, Новосибирске, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве, а также представил зоны фестиваля. На самом масштабном развлекательном событии страны выступят более 100 исполнителей, а гостей ожидают разнообразные активности: творческие и спортивные мастер-классы, яркие фотозоны, анимационные шоу и многое другое. Билеты на VK Fest доступны на официальном сайте.