Вспышки птичьего гриппа связали с опасными экпериментами Пентагона в биолабораторих на Украине

На Украине собирались штаммы вируса птичьего гриппа, способные преодолевать межвидовой барьер, в том числе штамм H5N8 с летальностью до 40% Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Специалисты Министерства обороны России продолжают анализ военно-биологической деятельности США и их союзников как на Украине, так и в других регионах мира.

Военное ведомство установило, что изъятые в ветеринарной лаборатории Биосферного заповедника в населенном пункте Аскания-Нова Херсонской области документы подтверждают причастность Харьковского института ветеринарной медицины к проведению работ в рамках американских проектов Ю-Пи-8, Пи-444 и подготовке к реализации проекта «Флу-Флай-Вей». Конечным заказчиком всех этих проектов являлось минобороны США – ведомство, не имеющее никакого отношения к изучению маршрутов миграции птиц.

Суть проекта заключается в том, чтобы заразить перелетных птиц, чей маршрут определен природой, смертельными для человека заболеваниями. Заболеваниями природными и известными, но прошедшими через руки ученых. После таких изменений в биолабораториях они начинают передаваться от птиц и животных человеку, а их распространение становится очень быстрым в больших населенных пунктах.

«На Украине собирались штаммы вируса птичьего гриппа, способные преодолевать межвидовой барьер, в том числе штамм H5N8 с летальностью до 40% (показатель летальности новой коронавирусной инфекции составляет около 1%), заказчиком был Пентагон», — подтвердил на брифинге начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов.

Работы в заповеднике американцы пытались скрыть. Перед уходом из лаборатории залили все биоматериалы жидким азотом, но специалистами 48 Центрального научно-исследовательского института Министерства обороны России даже в подвергнутых деструкции пробах были выявлены следы генетического материала высоко патогенного гриппа птиц, вируса болезни Ньюкасла, авуловирусов. Случайно такое ассорти из вирусов в лаборатории оказаться не могло.

А страх американцев, которые пытались уничтожить за собой следы - очевиден всем специалистам. По данным Кириллова, с начала года в России зафиксировано 32 вспышки птичьего гриппа, ущерб сельскому хозяйству от этого заболевания за три года превысил 10 млрд рублей, уничтожено 10 млн домашних птиц, с 17 мая введен карантин на территории Москвы…

Но птицы ведь не роботы. Они могут отклониться маршрута, заболеть, умереть, контактировать с другими птицами и животными. Возможно потому озабоченность у специалистов вызывает рост заболеваемости гриппом птиц не только в России, но и в ряде стран Европы.

Начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«Целью очередных экспериментов Пентагона стала оценка условий, при которых процессы передачи возбудителей экономически значимых инфекций могут приобрести неуправляемый характер, нанести экономический ущерб, создать риски продовольственной безопасности. Все это еще раз подтверждает, что Соединенными Штатами вне национальной юрисдикции, в том числе на территории Украины, осуществляется разработка компонентов биологического оружия», - отметил докладчик.

О чем это говорит? Прежде всего о том, что военные стран НАТО изучают риски применения смертельного биологического оружия. Пытаются научиться управлять этими рисками. Пока получается не очень, но они стараются. Ведь очевидно, что в новом веке они делают ставку именно на биологическое оружие. Все иное, кроме ядерного, они готовы уже даром отдать Украине.

Кириллов подчеркнул, что США активизировали свою военно-биологическую деятельность на территории постсоветского пространства. На смену Управлению по снижению угрозы минобороны США (ДИТРА) и подрядным организациям Пентагона пришли посреднические гражданские организации, такие как Центр по контролю и профилактике заболеваний США, а также исследовательская компания «Грифон Сайнтифик». Под прикрытием решения сугубо мирных задач в государствах Центральной Азии и Закавказья американцами спланирована работа по сбору и генотипированию образцов возбудителей особо опасных инфекций, эндемичных для данных регионов – чумы, сибирской язвы, туляремии.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Опасные заболевания могут убить миллионы по всей Земле не столько по приказу из Пентагона, но также из-за чьей-то оплошности. Вот немного статистики об инцидентах на военно-биологических объектах, ключевым из которых является Медицинский научно-исследовательский институт инфекционных болезней в Форт-Детрике.

- В 2009 году его работа была приостановлена из-за нарушения правил учета биоматериалов, создающего риски утраты, хищения и незаконного оборота патогенов. Напомню, что именно в этом институте работал микробиолог Брюс Эванс – главный подозреваемый в совершении био-террористических атак, связанных с рассылкой спор сибирской язвы в США в 2001 году.

- В 2019 году федеральные регулирующие органы запретили проведение работ с опасными патогенами в Форт-Детрике из-за низкой эффективности систем обеззараживания стоков и многочисленных нарушений техники безопасности, на устранение которых потребовался почти год.

- В соответствии с официальным заявлением МИД Китая, именно в указанный период в нескольких районах США были зарегистрированы локальные вспышки заболеваний пневмонией неизвестного происхождения.

- Документы подтверждают участие института им. Уолтера Рида в изучении антибиотико-устойчивости микроорганизмов, выделенных от военнослужащих ВСУ во время боевых действий на Донбассе в период с 2014 по 2020 гг. В рамках данного проекта в четырех украинских военных госпиталях, расположенных в разных частях страны, было изучено 813 микроорганизмов, полученных от 162 пациентов, проведено полногеномное секвенирование 52 изолятов.