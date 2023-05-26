Минобороны России за ночь выжгло высокоточным оружием новые склады ВСУ

Удары наносятся ночью и рано утром, чтобы избежать случайных жертв Фото: REUTERS

Минобороны России заявило о новом групповом ударе в зоне специальной военной операции. Он был нанесен по местам хранения боеприпасов украинских войск высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования.

«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», - сообщил на прошедшем брифинге официальный представитель российского военного ведомства Игорь Конашенков.

Отметим, что удары наносятся ночью и рано утром, чтобы избежать случайных жертв.

Генерал - лейтенант также рассказал СМИ о потерях ВСУ на линии соприкосновения за сутки: на Купянском направлении уничтожено 35 украинских военнослужащих, на Красно-Лиманском более 60, на Донецком до 190, на Южно-Донецком и Запорожском свыше 120, на Херсонском до 30.

Кроме 435 наемников киевского режима наши воины ликвидировали две украинских диверсионно-разведывательных группы, склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ, а также десятки танков, бронемашин, самоходок и пикапов.

Силами оперативно-тактической и армейской авиацией в Новониколаевке сожжена украинская радиолокационная станция обнаружения и сопровождения маловысотных целей «СТ-68УМ», артиллерией группировки поражены 78 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 92 районах.

Конашенков отметил боевую работу подразделений противовоздушной обороны, что за сутки перехватили: оперативно тактическую ракету «Гром-2», 10 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, две крылатые ракеты большой дальности «Storm Shadow», а также 20 украинских беспилотников.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

429 - самолетов

235 - вертолетов

4341 - беспилотный летательный аппарат

424 - зенитных ракетных комплекса

9302 - танка и других боевых бронированных машин

1100 - боевых машин реактивных систем залпового огня

4908 - орудий полевой артиллерии и минометов

10464 - единицы специальной военной автомобильной техники