Украинский военнослужащий расстрелял жителя Мариуполя за белую повязку

Михаил Швец приговорен к 22 годам лишения свободы. Он признан виновным в жестоком обращении с гражданским населением. Фото: кадр видео Следственного комитета РФ.

Верховным судом Донецкой Народной Республики солдат запрещенного в России нацполка ВСУ «Азов»* Михаил Швец приговорен к 22 годам лишения свободы. Он признан виновным в жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных методов, а также убийстве, совершенном по мотивам политической и идеологической ненависти и вражды.

«Следствием установлено, что с 19 по 25 марта 2022 года Швец совместно с другими военнослужащими ВСУ находился на позиции с условным названием «Танос», в многоквартирном жилом доме города Мариуполя. Примерно в 250 метрах от его позиции в сторону сквера проходили мужчина и женщина в гражданской одежде с белыми повязками на рукавах. Из показаний осужденного следует, что, по его мнению, белые повязки на рукавах носят мирные жители, занимающие пророссийскую позицию и поддерживающие специальную военную операцию, а также лица, солидарные с мирными людьми, пострадавшими и погибшими от рук военнослужащих Вооруженных сил Украины», - рассказала официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Швец пояснил на следствии, что внезапно почувствовал неприязнь к семейной паре из Мариуполя и принял решение, что если он снова увидит их, то мужчину убьет. Спустя некоторое время указанные граждане стали возвращаться. Когда они были рядом с аптекой, Швец взял автомат АК-74 и произвел два одиночных выстрела в их направлении, целясь в мужчину. Мужчина и женщина упали на землю, затем мужчина встал. Украинский солдат произвел еще 3 одиночных прицельных выстрела в него, женщина резко встала и забежала за здание аптеки.

«К лежавшему на земле мужчине подошли трое граждан без каких-либо повязок, одетых в гражданскую одежду, и убрали его тело за аптеку. Поскольку у людей не было белых повязок, я не стал по ним стрелять», - пояснил Швец.

В ходе суда стало известно, что подозреваемый пытался скрыть это убийство.

Из материалов дела: «С 10 по 17 апреля 2022 года Швец, находясь на территории завода «Азовсталь» города Мариуполя, узнал от сослуживцев, что через несколько дней их подразделение будет вынуждено покинуть территорию завода и сдаться в плен. В связи с этим он облил бензином свой автомат и поджег его».

Но вина Швеца была подтверждена совокупностью доказательств, в том числе показаниями свидетелей, а также и его признательными показаниями.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Прокуратура Донецкой Народной Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 27–летнего военнослужащего 36-й отдельной бригады морской пехоты вооруженных сил Украины Ивана Тарана. Он обвиняется в убийствах совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти, в применении запрещенных средств и методов ведения войны.

По версии следствия, в период с 30 марта по 6 апреля 2022 года обвиняемый, находясь в жилом доме Мариуполя расстрелял из автомата Калашникова четырех жителей дома. От полученных огнестрельных ранений двое мужчин и одна женщина скончались на месте преступления, еще одна женщина, получив ранение, притворилась мертвой, что позволило ей выжить.

После этого Таран, заметил еще мать и сына, которые прятались в квартире. Он выпустил из автомата очередь по их головам. Мать и сын скончались на месте преступления. Совместно с сослуживцем Яном Даниловым Таран расстрелял еще и проезжавших мимо на велосипедах двух мужчин. Потерпевшие скончались на месте преступления.

*Запрещенная в России террористическая организация