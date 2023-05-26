Спортклуб «AkeLLA» из Истры выиграл больше 200 медалей

Воспитанники спортивного клуба «AkeLLA» из Подмосковья добиваются значительных результатов в турнирах по единоборству. Только за прошедший сезон – с сентября прошлого года по май нынешнего, спортсмены из Истры своим усердием и стремлением к победе заработали больше 200 медалей, а также завоевали пять чемпионских поясов.

Напомним, в спортклубе сейчас занимаются больше 30 ребят в возрасте от 5 до 16 лет.

- От турнира к турниру ребята совершенствуют свои навыки, работают над ошибками, оттачивают мастерство. В прошедшем сезоне было много эмоций - и радость от побед, и слезы разочарования от проигрышей. Позади тысячи километров, которые мы дружно проехали к местам проведения соревнований, а сейчас начинаем подготовку следующему сезону. Уверен, что перед ребятами откроются новые перспективы, - отметил главный тренер и руководитель клуба Артур Король.

Поддержку спортсменам оказывает Авито Работа. Платформа помогает подопечным всем, что нужно – от закупки обмундирования до финансирования поездок на различные турниры, в том числе и международные. Так, на выделенные деньги приобретены жилеты, шлемы, перчатки и прочее нужное профессиональное снаряжение. Кроме того, ребятам удалось заявить о себе на Кубке Евразии.

- Мы поддерживаем детей, которые хотят и стремятся развиваться, достигать высоких спортивных целей, следят за своим здоровьем и физической формой. Стремимся дать возможность подрастающему поколению попробовать себя в разных сферах, учиться, заниматься любимым делом, построить карьеру, бизнес, и что самое главное - найти свое призвание в жизни, - подчеркнул управляющий директор Авито Работы Артем Кумпель.

Он уточнил, что помощь оказывается и другим спортсменам. В частности, финансирование выделяется секции спортивной школы «Спартак» из Новотроицка Оренбургской области. В ней 120 учащихся занимаются карате, восточным единоборством Кобудо и разными стилями рукопашного боя.