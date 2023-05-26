Валерий Фальков: «Важно создать в вузах комфортные условия для полноценного творческого и духовно-нравственного развития студентов»

Валерий Фальков.

На этой неделе в российских школах, в том числе новых регионов, прошли последние звонки. В преддверии начала выпускных экзаменов и старта абитуриентской кампании корреспондент «Комсомолки» поговорила с министром науки и высшего образования РФ Валерием Фальковым — о подготовке вузов новых регионов к 1 сентября, восстановлении зданий университетов и поддержке студентов и преподавателей.

- Недавно вы заявили, что интеграция новых регионов в российское образовательное пространство была успешно проведена. Расскажите, пожалуйста, об этом подробнее. Что именно было сделано?

- В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 29 марта 2023 года 34 университета и научные организации новых регионов получили федеральный статус. Это значит, что министерства, в том числе Минобрнауки России, напрямую финансируют подведомственные им университеты и научные организации, устанавливают правила, по которым они работают.

В частности, все образовательные программы вузов новых регионов, по которым студенты начнут учиться уже с 1 сентября этого года, актуализированы в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования. Для этого мы проанализировали более 350 образовательных программ университетов новых регионов.

Организованы серии методических вебинаров, в том числе разъясняющих нормативные правовые акты. В них приняли участие более 400 работников научных институтов и университетов.

Кроме того, еще в прошлом году были определены 52 российских вуза-куратора для 29 университетов ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Они помогают коллегам из новых регионов внедрять совместные образовательные программы («двойные дипломы»), проводят программы по повышению квалификации для преподавателей, а для студентов — практики и стажировки.

- Какие задачи в первую очередь необходимо решить в Новороссии в плане высшего образования?

- Сейчас наша первоочередная задача — провести максимально быструю, эффективную адаптацию университетов и научных организаций Новороссии к правилам и стандартам, по которым живёт научно-образовательное пространство нашей страны.

Университеты новых регионов нуждаются в инфраструктурном обновлении и отчасти в кадровом усилении. Многие объекты требуют ремонта или восстановления.

Также предстоит серьезная работа по закупке оборудования, необходимого для качественного преподавания в вузах. Важно сделать так, чтобы внутри университетских стен появились комфортные условия для занятий исследовательской и инновационной деятельностью, полноценного творческого и духовно-нравственного развития студентов.

- Насколько готовы вузы Новороссии к проведению приемной кампании и к принятию первокурсников 1 сентября?

- Во всех российских университетах, в том числе вузах Новороссии, приемная кампания стартует 20 июня. Абитуриентов примут 23 вуза из четырех новых регионов, 11 из которых подведомственны Минобрнауки России, а также 12 научных организаций, где будет прием аспирантов.

Для этих университетов на предстоящий учебный год выделено 36 194 бюджетных места. При этом на программы бакалавриата выделено — 18 811 мест, на специалитет — 4 437 мест, на магистратуру — 12 263 места, в аспирантуре выделено 449 мест, ординатуре — 232 места.

Добавлю, что для выпускников школ новых регионов России установлены особые правила поступления. Они могут пойти учиться в любой российский университет, сдав по своему выбору или ЕГЭ, или внутренние экзамены, которые проводят сами вузы.

Также хочу напомнить, что участники специальной военной операции и их дети смогут поступить в вузы РФ в рамках отдельной квоты. Она составляет не менее 10 % от общего объема бюджетных мест по каждому направлению подготовки. В рамках этой квоты возможно поступление без вступительных испытаний (за исключением дополнительных вступительных испытаний творческой и/или профессиональной направленности).

Узнать другие подробности и задать все интересующие их вопросы абитуриенты и их родители могут, позвонив в единый контакт-центр «Прием в вуз» (номер телефона: 8-800-301-44-55).

- На какой стадии сейчас находятся ремонтные работы Приазовского государственного технического университета и Мариупольского госуниверситета? Откроются ли вузы к 1 сентября?

- Уже началось проведение первоочередных мероприятий по восстановлению инфраструктуры этих университетов.

К 1 сентября 2023 года будут восстановлены 12 учебных корпусов Приазовского государственного технического университета и Мариупольского государственного университета имени А. И. Куинджи.

Еще 8 объектов Приазовского государственного технического университета планируется восстановить до конца 2023 года.

Планируется ли ремонт других вузов ДНР, находящихся в федеральном ведении? Если да, то на какие сроки рассчитывать?

Всего по расчетам специалистов предстоит восстановить 280 объектов инфраструктуры в университетах и научных организациях республики, за исключением Приазовского и Мариупольского университетов.

Эти работы планируем завершить к концу 2025 года.

- А что насчет ЛНР? Планируется ли восстановление общежитий и зданий университетов в ЛНР?

- Я был в Луганске, осматривал университет имени Даля. Ситуация по Республике разная. Если многие объекты в Луганске нуждаются не в восстановлении, а скорее в капитальном ремонте, то, например, в Алчевске несколько корпусов общежитий были разрушены прямым попаданием ракет.

Поэтому пока мы можем говорить скорее о совокупной потребности в восстановлении инфраструктуры. На территории ЛНР планируется восстановить около 260 объектов.

С учетом значительного объема работ мероприятия будут завершены ориентировочно к концу 2025 года.

- Планируется ли строительство новых зданий для вузов Херсонской области?

- По этим вопросам решений пока не принято, но очевидно, что они будут находиться в русле комплексных подходов к развитию инфраструктуры региона.

Как будут развиваться вузы в новых регионах, когда и в каком объеме будут утверждены программы развития всех вузов? Будет ли в них предусмотрено оснащение научным и учебным оборудованием?

Правительством России утверждена программа социально-экономического развития новых регионов. В соответствии с ней в 2023 году на развитие университетов в новых регионах выделяется более 25 млрд рублей. Планируется, что в 2024 году финансирование будет увеличено.

Самые важные меры — это стипендиальное обеспечение, социальные выплаты, проведение курсов повышения квалификации, ремонт и строительство инфраструктуры, а также создание новых лабораторий.

Кроме того, университеты будут обеспечены финансированием в рамках государственного задания. В 2023 году на эти цели выделено более 11,7 млрд рублей.

Также ведется работа по восстановлению разрушенной в ходе боевых действий инфраструктуры. В этом году будет восстановлено порядка 78,5 тыс. кв. метров. Конечно, в первую очередь это касается Мариуполя, где восстановительные работы уже ведутся самым активным образом.

Кроме того, особое внимание уделяется оснащению университетов в новых регионах учебно-лабораторным оборудованием. 14 вузов получат 43 комплекта такого оборудования по естественно-научным и техническим дисциплинам. Для этого из федерального бюджета выделено более 1,4 млрд рублей.

КСТАТИ

Количество и вид лабораторий вузов новых регионов, которые получат учебно-лабораторное оборудование:

8 — физических наук (ДНР — 4, ЛНР — 2, Запорожская область — 1, Херсонская область — 1);

9 — химических наук (ДНР — 1, ЛНР — 5, Запорожская область — 1, Херсонская область — 2);

12 — математических наук и ИТ (ДНР — 7, ЛНР — 2, Запорожская область — 1, Херсонская область — 2);

4 — биологических наук (ДНР — 1, ЛНР — 2, Запорожская область — 1);

10 — психолого-педагогические направления (ДНР — 2, ЛНР — 6, Запорожская область — 1, Херсонская область — 1).

Особое внимание уделяется безопасности. Все вузы будут обеспечены инженерно-техническими средствами охраны.

И еще одно направление, очень важное для организации учебного процесса. Совместно с общественными организациями еще с прошлого года мы ведем большую работу по доставке учебно-методической литературы в университеты новых субъектов. Уже направлено 175 тыс. учебников и методических материалов в 29 вузов. К 1 сентября планируется доставить еще 36 тыс. экземпляров.

- Как планируется решать дефицит инженерно-технических специальностей и преподавателей по этим направлениям в Запорожской области?

- Запорожская область сильна преподавателями, которые способны воспитывать инженерно-технические кадры.

Я был в Мелитополе и лично имел возможность в этом убедиться. Только на техническом факультете работают 12 докторов наук.

В этом году регион запросил 80 бюджетных мест на инженерные направления подготовки. Мы эти заявки полностью удовлетворили, а в следующем году будем готовы эти цифры существенно нарастить.

Не сомневаюсь, что по мере восстановления экономики региона спрос на местные кадры будет расти. Будем своевременно, а по возможности — даже с опережением — реагировать на потребности рынка труда.

Кстати, в том же Мелитопольском государственном университете в прошлом году на первый курс поступило более 10,5 тысяч студентов, что говорит о высоком интересе жителей региона к высшему образованию.

Год назад власти Запорожской области учредили Мелитопольский государственный университет. По плану это будет достаточно большая структура, образованная на базе ранее работавших в области вузов.

- Известно, что в Запорожской области отсутствует медицинский вуз. Как планируется решать эту проблему?

- На территории Запорожской области существует медицинский колледж, подведомственный Министерству просвещения. Но в том же Мелитопольском государственном университете трудятся преподаватели

с кандидатскими степенями по химии и биологии, доценты. Вуз имеет ряд разработок в области медицинских препаратов, поэтому можно подумать о создании здесь в будущем факультета фармакологического направления, а затем при необходимости и медицинского факультета.

- Какие меры поддержки будут введены дополнительно для студентов и преподавателей из новых регионов? Квоты на поступление, общежития, поддержка в трудоустройстве, специальные гранты, что-то еще?

- В первую очередь — это стипендии. В этом году 51 872 студента вузов и 8 470 студентов, получающих среднее профессиональное образование, смогут рассчитывать на такую поддержку. Для этого из федерального бюджета выделено более 1,6 млрд рублей.

Особое внимание уделяется детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. 1 610 ребят смогут получить социальные выплаты.

Учащиеся вузов, имеющие статус ветерана боевых действий, имеют право на получение государственной социальной стипендии. Выплата полагается студентам-очникам, обучающимся на бюджетной основе. Стипендия предоставляется до конца обучения.

Вузам рекомендовано оказывать меры поддержки студентам — участникам спецоперации и детям-студентам участников СВО. Это может быть материальная помощь, снижение стоимости обучения, предоставление рассрочки по договору об оказании платных образовательных услуг или обеспечение местом в общежитии. Такие рекомендации даны всем университетам России.

Для обучения студентов с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья на территории новых регионов в 2023 году запланировано создание ресурсных учебно-методических центров по развитию инклюзивного высшего образования. Напомню, что 21 аналогичный центр создан и работает в разных регионах нашей страны.

Министерство оказывает поддержку и профессорско-преподавательскому составу. Например, члены национальных академий наук Украины, являющиеся гражданами России, а также те из их, кто постоянно проживает на территории новых регионов, и проживал до 24 февраля 2022 года, смогут рассчитывать на ежемесячную выплату в размере 80 тыс. рублей для академиков и 40 тыс. рублей для членов-корреспондентов.

Ведется работа по повышению квалификации профессорско-преподавательского и административно-управленческого персонала.

- Могут ли поступать в вузы новых регионов абитуриенты из других регионов России?

- Конечно, но там есть ряд особенностей приема на обучение. Например, при поступлении на программы бакалавриата и специалитета можно поступить как по ЕГЭ, так и по внутренним вступительным испытаниям вузов. Вступительные экзамены по русскому языку, литературе, истории, обществознанию проходят в форме собеседования. Кроме того, для ребят, желающих поступить в вузы новых регионов, снижено минимальное количество баллов. Также будут учитываться их индивидуальные достижения, полученные за пределами России, а абитуриенты, ставшие победителями и призерами IV этапа всеукраинских ученических олимпиад, республиканской олимпиады школьников, членов сборных команд Украины, смогут поступить в вузы без вступительных испытаний.

- Планируется ли участие вузов Новороссии во флагманских программах Минобрнауки: кампусы мирового уровня, передовые инженерные школы, стартап-студии и проч.?

- Да, безусловно, вузы новых регионов смогут участвовать в проектах Минобрнауки России.

Для начала нужно решить базовые задачи, создать условия для нормальной работы вузов. Пока луганские коллеги погружаются в общероссийскую университетскую среду, примеряют на себя те передовые формы работы, которые для многих университетов в других регионах стали уже привычными. Это не только упомянутые Вами проекты, но и «Точки кипения», Центры карьеры и многие другие программы.

- Когда, по Вашему мнению, станет возможным возвращение студентов к очному формату обучения в Новороссии?

- В настоящее время университетам, как и всем остальным в новых регионах, приходится жить в условиях повышенной опасности. Мы все понимаем, что самое главное, что необходимо сейчас сделать, — это сохранить жизни и обеспечить безопасность студентов и преподавателей, поэтому пока процесс обучения проходит в смешанном формате по усмотрению ректорского корпуса и глав новых субъектов.