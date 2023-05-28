Герой спецоперации «Z» лейтенант Магомедов подготовил опорный пункт к атакам

Лейтенант Алиэмсет Магомедов и подполковник Павел Белоусов Фото: Минобороны РФ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Не бойся смерти, тогда наверное победишь. Двум смертям не бывать, а одной не миновать», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А еще повторял: «Не надлежит мыслить, что слепая храбрость дает над неприятелем победу. Но единственное, смешанное с оною — военное искусство».

СБИЛ ВРАЖЕСКИЙ ДРОН ИЗ ПУЛЕМЕТА

Подполковник Павел Белоусов

«Подполковник Павел Белоусов руководил действиями гаубичного самоходного дивизиона в ходе оборонительных действиях в районе одного из населенных пунктов.

Вражеские формирования пытались завладеть более выгодным рубежом и перешли в наступление большими силами, имея в составе подразделения около 7 единиц тяжелой бронетехники, 8 пикапов с личным составом. В условиях артиллерийских контрударов противника Павел обеспечил непрерывное ведение боевой работы артиллерийского дивизиона. Благодаря умелому руководству подполковника Белоусова огнем его подразделения были подавлены артиллерийские позиции противника, а также поражено значительной количество военной техники. Благодаря мастерству Белоусова и правильной корректировке им огня, наступление противника было сорвано. Спустя несколько дней, находясь на огневых рубежах, Павел обнаружил БПЛА противника над своими орудиями. Подполковник Павел Белоусов не раздумывая, самостоятельно сбил вражеский беспилотник из пулемета, после чего дал команду оперативно сменить огневые позиции, что исключило возможность противника поразить наши артиллерийские расчеты».

ПОДГОТОВИЛ ОПОРНЫЙ ПУНКТ К АТАКАМ

Лейтенант Алиэмсет Магомедов

«Лейтенант Алиэмсет Магомедов вместе с вверенным ему мотострелковым взводом выполнял боевые задачи по организации и ведению обороны позиций в одном из населенных пунктов. При плотном огне артиллерии и танков боевиков на переднем крае обороны Алиэмсет организовал инженерно-фортификационное оборудование рубежа, а также огневое поражение противника, в котором лично принимал непосредственное участие. Благодаря оборудованным Алиэмсетом инженерным сооружениям, продвижение личного состава и бронетехники националистов было существенно затруднено, что позволило российским минометным расчетам вести прицельную стрельбу по противнику, оказавшемуся на открытой местности. В ходе боя было уничтожено более 20 националистов, а также один танк и две БМП противника. Понеся потери, враг был вынужден отступить. Спустя несколько дней украинские националисты предприняли очередную попытку прорыва обороны силами диверсионно-разведывательной группы. Оценив ситуацию, лейтенант Магомедов, заняв выгодную позицию, приступил к корректировке огня артиллерии. Умело руководя поражением целей, Алиэмсет не допустил выхода противника во фланг взводного опорного пункта, нанеся существенный урон боевикам и заставив их отступить».

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