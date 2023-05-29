Последние новости о ситуации вокруг Украины на 29 мая 2023 года: Массовый налет дронов на Киев, Белгородская область под обстрелами ВСУ

В ночь на 28 мая Киев подвергся самой массированной с начала СВО атаке дронов. Фото: REUTERS

«Комсомолка» продолжает публиковать ежедневные сводки о спецоперации вооруженных сил России на наших новых территориях. И событиях в мире, окружающих военный конфликт.

29 мая 2023 года мы расскажем вам о самой массовой атаке дронов на Киев, целях спецоперации, вниманию СК к словам американского сенатора и обстрелах Белгородской области.

МАССОВЫЙ НАЛЕТ ДРОНОВ

Начальник военной администрации Киева Сергей Попко сообщил, что в ночь на 28 мая город подвергся самой массированной с начала СВО атаке дронов.

«Это была самая массированная <...> атака дронами на столицу», — заявил Попко.

Уточняется, что воздушная тревога в столице Украины длилась больше пяти часов. Местные СМИ рассказали о взрывах не только в Киеве, но и в Житомирской, Сумской и Черкасской областях Украины. Позже киевская администрация также сообщила в соцсетях о пожаре на территории предприятия в Голосеевском районе.

СК ПРОВЕРИТ СЛОВА СЕНАТОРА

В Следственном комитете России сообщили: «Председатель СК Бастрыкин поручил Главному следственному управлению возбудить уголовное дело по факту высказываний американского сенатора об убийстве россиян».

Правоохранителей возмутила фраза американского сенатора Линдси Грэма во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Политик заявил, что россияне умирают в результате «самой удачной» траты денег американскими властями в рамках оказания помощи Украине.

«Русские умирают. Мы еще никогда не тратили деньги так удачно», — заявил Грэм во время встречи, видеофрагменты которой были опубликованы пресс-службой Зеленского.

ОБСТРЕЛЫ ШЕБЕКИНО

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале рассказал про обстрелы со стороны Украины:

«Под обстрелом ВСУ находятся сразу несколько населенных пунктов Шебекинского округа. По предварительным данным, пострадавших нет.

В Шебекино осколками снарядов повреждены забор и постройки одного из предприятий. На территории произошло возгорание. Пожарные расчеты уже на месте, приступили к тушению.

В селе Безлюдовка также зафиксирован прилет на территорию базы отдыха. Снаряд попал в один из корпусов, в результате чего есть задымление. Оперативные службы в пути.

В селе Белянка рядом с частным жилым домом на парашюте спущен неизвестный предмет. Место оцеплено, работает следственная группа.

Под обстрел ВСУ попало село Муром Шебекинского округа. Пострадавших нет. С дрона атаковано зернохранилище сельхозпредприятия. Пробита крыша. Сотрудников предприятия вывезли на безопасное расстояние. Также в селе повреждена линия электропередачи. Аварийные бригады и оперативные службы находятся на месте, чтобы максимально оперативно устранить последствия обстрела».

СВОДКА МИНОБОРОНЫ

На Купянском направлении поражена живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Першотравневое, Тимковка, Двуречная Харьковской области, Новоселовское и Стельмаховка ЛНР. В районах населенных пунктов Лиман Первый и Берестовое Харьковской области пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп. Потери противника составили свыше 30 украинских военнослужащих, бронеавтомобиль и два пикапа. Кроме того, в районах населенных пунктов Зализный Мост Черниговской области и Жовтневое Харьковской области уничтожены склады боеприпасов.

На Краснолиманском направлении нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Торское, Терны Донецкой Народной Республики, Невское и Червоная Диброва Луганской Народной Республики, а также Серебрянского лесничества. За сутки уничтожено до 65 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, гаубицы «Мста-Б» и Д-20, а также самоходная артиллерийская установка «Акация».

На Донецком направлении за сутки уничтожено до 340 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка Krab польского производства.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях потери противника составили свыше 100 украинских военнослужащих, а также четыре автомобиля. В районе населенного пункта Новоуспеновское Запорожской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37. В районе населенного пункта Степовое Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ.

ЦЕЛИ НЕ ПОМЕНЯЛИСЬ

Цели специальной военной операции, обозначенные Владимиром Путиным, не изменились, они должны быть достигнуты. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

- Конфликт имеет свою цель. У нас есть заявленные президентом цели. Они не менялись. Эти цели должны быть выполнены, - сказал пресс-секретарь президента он в ответ на вопрос, есть ли у России силы и ресурсы довести СВО до конца.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Дмитрий Пучков: Укронацисты считают, что России должна остаться выжженная территория (подробнее)