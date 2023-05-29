Что будет с Арменией после потери Карабаха, как не подорвать здоровье на даче и можно ли наладить отношения с подростком летом

Топ-10 самых прослушиваемых подкастов Радио «Комсомольская правда»

1 место. Дмитрий Пучков: Укронацисты считают, что России должна остаться выжженная территория (подробнее)

2 место. Военкор Александр Коц рассказал, какие выводы надо сделать из нападения ВСУ на Белгородскую область (подробнее)

3 место. Георгий Бовт: Армянскому обществу надо принять, что Карабах они потеряли, и заниматься собой (подробнее)

4 место. 5 правил для дачников, чтобы не подорвать здоровье (подробнее)

5 место. Альянс России и Китая может превратиться в страшнейший кошмар США (подробнее)

6 место. Никита Кричевский: Никакого импортозамещения без производства внутри страны не будет (подробнее)

7 место. Инструкция: как правильно выбрать детский лагерь (подробнее)

8 место. Оставить в покое нельзя?! Как наладить отношения со школьником летом (подробнее)

9 место. Бодра и свежа: тест-драйв Lada Vesta NG (подробнее)

10 место. Почему никто не находит свою любовь: коррупция на шоу «Холостяк» (подробнее)