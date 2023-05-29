Вернулось самое загадочное явление природы

Люди стали замечать таинственные серебристые облака Фото: Shutterstock

Никто в точности не знает, откуда берутся серебристые облака, или, на научном сленге, просто «серебро», но увидеть их есть шанс у каждого. Только что пришло сообщение, что таинственное явление природы наблюдали в Скандинавии. Это выглядело как сверкающая вуаль, накинутая на северный горизонт светлой – в тех краях – полночью. В этом году «серебро» пришло рано (обычно хорошо, если числа 20-го июня) – и, скорее всего, лето будет тропическим. Если повезет, мы станем свидетелями феерии летних ночей, когда стеклянным призрачным светом горит сектор незатухающей зари, от заката до рассвета, а небо словно усыпано битым хрусталем и тончайшими, до рези в глазах яркими, световыми нитями.

ЧТО ЭТО ТАКОЕ

Если обычные облака висят на высоте пары километров, то эти – забираются аж на 80 километров, то есть это облака космические. В основе это льдинки. Но льдинкам надо вокруг чего-то образоваться, и это тайна, потому что там и воздуха-то толком нет.

По одной версии, ядрами конденсации служат крупинки космической пыли. То, что остается от «падающих звезд». Пылинки парят, сразу на Землю не падают. В самом деле, после мощных метеорных потоков «серебра» заметно больше. Много было таких облаков сразу после падения Тунгусского метеорита. И тут бы поставить точку, но точка не ставится.

Серебристые облака непонятным образом связаны с радиоволнами: когда таких облаков много, ты вдруг, сидя в Москве, слышишь европейские станции. С погодой: знойное, аномальное лето несет много «серебра». С не до конца изученной ионосферой – слоем заряженных частиц примерно на этой же высоте. Отсюда – предположение, что серебристые облака – лишь видимая, небольшая часть сложного комплекса явлений природы, который сигнализирует о погодных аномалиях и вызван скорее электрическими и радиоактивными процессами, чем «падающими звездами».

КАК УВИДЕТЬ

Когда достаточно стемнеет, и обычные облака будут выглядеть темными на фоне сумеречного неба, смотрите на северо-запад (это вечером; в полночь – на север, утром – на северо-восток). Вы можете увидеть жемчужного цвета свечение. Телескоп и даже бинокль не нужны.

Вы опознаете «серебро» по таким признакам:

- чистый, неестественный, свет, безупречно белый цвет;

- тонкая фактура: самый главный признак. Аккуратно переплетенные волокна, мощные, хорошо очерченные световые дуги;

- очень медленно двигаются относительно горизонта, почти стоят.

Облака бывают настолько яркими, что предметы отбрасывают тень!

КАК СФОТОГРАФИРОВАТЬ

- отличные снимки – на дорогих смартфонах, дешевые, как правило, «не берут». Попробуйте расширенное поле зрения – будет красиво.

- для фотоаппарата нужен штатив, хотя бы импровизированный (положили, зажали между камнями);

- объектив на фотоаппарат накрутите широкоугольный, с фокусом около 20 мм, «рыбий глаз» идеально (но у кого он есть?). Если у вас только обычный объектив, все равно пробуйте;

- чувствительность не ставьте выше 1600, выдержка понадобится около 1-2 сек. Проверьте, не «зажата» ли диафрагма. Фотоаппарат поставить на ручной режим, конечно же, вспышку отключить. Баланс белого – «солнечный день» (да-да!);

- лучше применять тросик или дистанционный пульт, если нет – задержку экспозиции (как при съемке автопортрета) секунды на две.

Если вы не фанат фотографии, но фотоаппарат «где-то валяется», очень советуем извлечь из закромов. Все говорит о том, что летом нас ждет потрясающее шоу. Облака обычно видны до конца июля, но в июне – пик.