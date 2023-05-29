Итоги XIII международной Грушинской социологической конференции

Завершилась трёхдневная работа XIII международной Грушинской социологической конференции ВЦИОМ «Переустройство мира: исследования (в) новой реальности», собравшей несколько сотен слушателей и участников на площадке Финансового университета при Правительстве РФ, а также зрителей онлайн. Докладчиками выступили представители Института социологии ФНИСЦ РАН, НИУ ВШЭ, Финансового университета, региональных и столичных исследовательских центров, вузов.

Программа конференции вместила в два раза больше мероприятий – в этом году состоялось 49 дискуссий, креативных сессий, круглых столов. Людмила Преснякова из «инФОМ» назвала Грушинскую конференцию единственным событием широкого масштаба и уровня, которое объединяет индустрию социологических исследований», по её словам, в этом году «удалось подобрать такую повестку, которая отвечает сегодняшней ситуации». Владимир Звоновский, президент Фонда социальных исследований, говорит, что «информацию, полученную и обсужденную на секциях конференции, коллеги применяли и будут применять в повседневной работе. Это касается как традиционных методов сбора и анализа данных, так и различных инновационных инструментов, типа AI».

Впервые на Грушинской конференции был представлен новый формат – иммерсивный социологический спектакль «Жги, Господь! vs. Господи, помилуй». Идею представить социологическое исследование на сцене, высказанную научным руководителем исследовательской группы «ЦИРКОН» социологом Игорем Задориным, воплотили драматург Павел Гельман, филолог Витта Владимирова, инженер Игорь Буров.

Открывая конференцию, председатель ее Программного комитета генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров поделился своим видением проблематики мероприятия: «Я думаю, если мы, социологи, будем только писать книги, то мы не исполним своего гражданского долга. Нам надо пытаться влиять на движение социальных планет, как когда-то сказал Владимир Ядов. Сегодня, в момент наивысшей турбулентности, когда наш мир, по мнению многих, «слетел с катушек», «сорвался с рельсов», завис в каком-то странном пространстве между тем, что было и тем, что ещё будет, мы должны помнить этот завет и стараться понимать и помогать. Поэтому темой нашей конференции стали исследования в новой реальности - исследования на стыке, исследования на изломе. Это то, о чём может только мечтать настоящий социолог – не просто увидеть мир в его движении, в движении рваном, неравномерном, остром, драматичном и что-то понять, но что-то предложить, чем-то помочь тем, кто действительно влиятелен, тем, кто может что-то изменить в наше непростое время».

Валерий Федоров также обозначил 7 главных трендов исследовательской индустрии сегодня, которые можно назвать лейтмотивом Грушинской конференции 2023 года: управление, основанное на данных, развитие баз данных, платформизация, ускорение управления и исследований для управления, мобилизация (мобильные форматы исследований), моделирование, актуализация проблем доверия к исследованиям и достижимости респондентов в опросах.

Один из самых животрепещущих вопросов о взаимодействии исследователя и нейросети не раз обсуждался на полях конференции. Программный директор секции «Интеллектуальный тандем. Социологи и ChatGPT (название создано нейросетью)» Мария Макушева из ЦСП «Платформа» дала свой прогноз о будущем профессии социолога: «Профессионалы сходятся во мнении, что нейросети – это инструмент. В будущем в исследованиях будет цениться то же самое, что ценится сейчас и ценилось 100 лет назад – развивать свой ум, любопытство к обществу, ставить вопросы, интеллектуальная честность. Важно также не лениться использовать новые инструменты. Ускорение и инновации происходят постоянно, и профессия не будет такой, как тебя сегодня научили. Люди, которые боятся изменений вовне, боятся за своё место – однозначно проиграют, а выиграют те, кто стремится менять мир. Не своё место в мире сохранять, а менять мир и вместе с миром меняться к лучшему, используя все инструменты для этого».

О тренде, связанном с достижимостью респондентов, говорили на секции «Проблема неответов в турбореальности». По словам программного директора секции Тимура Османова из ФОМ, в ближайшее время ситуация вряд ли может измениться кардинально: «Я думаю, что если дальше всё пойдёт так, как есть сейчас, если каких-то серьёзных переломов не будет дальше в общественном сознании, то проблема будет усиливаться, тренд будет нисходящий, как сейчас. Если будут какие-то коренные переломы в обществе, то возможны и переломы в области достижимости респондентов. В пиковые стрессовые моменты для общества response rate подрастал, и это было заметно».

СПРАВОЧНО. Международная социологическая Грушинская конференция – главное ежегодное событие индустрии социологических исследований, которое проводится ВЦИОМ с 2010 года и привлекает внимание самого широкого круга участников. Она носит имя выдающегося российского социолога Бориса Грушина – родоначальника всесоюзной опросной сети, давшей начало сети ВЦИОМ и большинству опросных центров в России и странах бывшего СССР.