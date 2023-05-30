Генпрокуратура взяла контроль за службами на месте ударов украинских дронов в Москве

Инциденты произошли утром 30 мая Фото: REUTERS

По поручению Генпрокурора России Игоря Краснова прокуратуры Москвы и Московской области взяли под контроль расследование обстоятельств происшествий в жилых домах в Москве и на территории Подмосковья

«Инциденты произошли утром 30 мая в жилых домах в Москве на ул. Атласова в Новой Москве, а также на ул. Профсоюзная и на Ленинском проспекте. В результате на домах имеются повреждения. В Московской области происшествия зафиксированы в 500 метрах от Ильинского шоссе г.о. Красногорск и в Одинцовском городском округе», - отмечают в Генпрокуратуре России.

По данным ведомства по поручению Игоря Краснова на месте всю работу правоохранительных органов и специальных служб в Москве координируют прокурор Троицкого и Новомосковского административных округов Николай Красиков, прокуроры Юго-Западного административного округа Максим Кисилев и Западного административного округа Андрей Данилов.

В Московской области на месте происшествия работают Одинцовский городской прокурор Евгений Кунегин и Красногорский городской прокурор Сергей Молочков.