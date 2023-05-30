Все назначенные объекты поражены Фото: REUTERS

Минобороны России заявляет о нанесении в течение суток групповых ударов с применением высокоточного оружия большой дальности воздушного базирования по центральным пунктам принятия решения, где под руководством специалистов западных спецслужб планировались террористические акты на территории России.

«Все назначенные объекты поражены», - заявил официальный представитель Минорны России Игорь Конашенков.

Отметим, что ранее ряд украинских СМИ сообщали о мощных взрывах и подземных толчках в районе размещения объектов Главного управления разведки ВСУ в Киеве.

Конашенков также сообщил о потерях ВСУ за сутки на всей линии соприкосновения: на Купянском направлении уничтожено до 40 украинских военнослужащих, на Красно-Лиманском более 85 украинских военнослужащих, на Донецком до 145, на Южно-Донецком и Запорожском 140, на Херсонском до 30.

Кроме 440 наемников киевского режима наши воины ликвидировали две украинские диверсионно-разведывательные группы, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ.

Силами оперативно-тактической и армейской авиации, артиллерией за прошедшие сутки поражены 88 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 96-ти районах.

Конашенков поблагодарил подразделения противовоздушной обороны, что в течение суток сбили семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, одну противорадиолокационную ракету HARM и восемь украинских беспилотников.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено:

429 - самолетов.

235 - вертолетов.

4379 - беспилотных летательных аппаратов.

424 - зенитных ракетных комплекса.

9328 - танков и других боевых бронированных машин.

1100 - боевых машин реактивных систем залпового огня.

4941 - орудие полевой артиллерии и минометов.

10544 - единицы специальной военной автомобильной техники.