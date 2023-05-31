Человечеству потребовалось 153 тысячи лет, чтобы покрыть дорогами всю Землю

Густая сеть дорог в Европе.

Там, где вековая лежала пыль, теперь проедет автомобиль

Энтузиасты подсчитали протяженность всех дорог Земли и изобразили их в едином электронном атласе - удивительно наглядном.

К настоящему времени для своего передвижения люди обустроили, как минимум, 21 миллион километров дорог. Включая проселочные. Изъезжена-истоптана практически вся планета – кроме высокогорья, пустынь, джунглей, тайги и совсем уж «медвежьих углов», которые еще встречаются в высоких широтах. Эти места выглядят на картах темными пятнами. Их всё меньше и меньше.

Старейший след человека. Найден в Южной Африке.

Самая протяженная и густая сеть «накинута» на США. Стране принадлежит более 14 процентов дорог мира - более 3 миллионов километров. Далее с большим отставанием следуют Китай и Индия - почти 8 и почти 5 процентов соответственно. Россия, на удивление, в первой десятке – на 7 месте. Правда, дорог в общей сложности на наших «бескрайний просторах» примерно столько же – чуть больше на доли процента - сколько в относительно маленькой Франции. Или в Германии.

Датировка следа.

Совсем мало дорог в Палау – островном государстве в Тихом океана – 18 километров.

По главным – высококачественным шоссе – лидирует Китай, обгоняя США. Россия на 30-м месте.

А по доле скоростных дорог обходят всех Бахрейн, Кувейт и Бутан.

Сеть дорог в Южной Африке, начавшаяся с первых натоптанных тропок.

Как всё начиналось

Первые пешеходные тропки появились в Южной Африке. По свидетельству археологов, которые их обнаружили, тропки натоптали люди нашего вида - Homo sapiens. Археологи недавно обнаружили там человеческие следы.

Метод датирования, которым воспользовались ученые большой международной группы, так называемой стимулированной люминесценции, продемонстрировал: следам 153 тысячи лет. Древнее пока не найдены.

Считается, что, выйдя однажды из Африки, люди постепенно разбрелись по всему миру. А теперь и разъезжаются.