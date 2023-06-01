Зеленский с приемной «внучкой Сороса» поиздевались над Европой и здравым смыслом на молдавской винодельне

Первым из глав государств на саммит прибыл Зеленский Фото: REUTERS

На винодельне «Замок Мими» в селе Бульбоака в полусотне километров от Кишинева собрался «цвет» всей Европы. В Молдове проходит второй саммит «Европейского политического сообщества», в котором участвуют представители 47 стран, включая лидеров Евросоюза. Концепцию форума предложил нынешний президент Франции, чтобы развивать сотрудничество ЕС в таких сферах, как геополитика, энергетика, инфраструктура и транспорт со странами, которые не входят в объединенную Европу.

Но тематика нынешней встречи уже существенно подкорректирована. Первым из глав государств на саммит прибыл Зеленский и сформулировал свою повестку дня. «Сегодня работаем в Молдове. Участие в саммите Европейского политического сообщества, - написал он в своем Telegram-канале. - Много двусторонних встреч. Развиваем коалицию истребителей и предлагаем коалицию Patriot. ЕС, НАТО, формула мира. Все для защиты нашего будущего». То есть главной темой, с подачи украинского президента, станет «коалиция истребителей и коалиция Patriot». Разговор в этом «политическом сообществе» пойдет, прежде всего, о прокси-войне.

Формально, опять-таки сошлемся на Зеленского, обозначена и «формула мира». Но она стоит после НАТО. Да и формула эта от киевского лидера хорошо известна: только полный разгром России, суд над ее лидерами, репарации… Может, вовсе не случайно выбрали винодельню для такого разговора? Трезво обсуждать тему реального мира там действительно вряд ли кто собирается. Накануне президентом Молдовы Майей Санду была озвучена несколько иная повестка, где главными темами обозначены «вопросы безопасности и изменения климата». Но кто же посмеет перечить самому Зеленскому? Он заставит всех говорить об истребителях и ракетах, необходимых для «победы над агрессором». Так что об итогах саммита можно не беспокоиться: «все будет так, как ты захочешь…».

Проведение саммита в Молдове, стране, мало того, что до недавнего времени самой бедной в Европе (сейчас это первенство у Украины), так еще и с весьма призрачным будущим, конечно же, знак поддержки президенту Санду, которая полна решимости реализовать «европейский выбор». Призрачность будущего Молдовы связана не только с тем, что ее президент, как и очень многие высшие чиновники страны, - граждане Румынии и грезят о «воссоединении» с ней, но и с неурегулированным Приднестровским вопросом. А на фоне украинского кризиса возникла еще и угроза активного вовлечения Киевом Молдовы в военные действия против России. Поэтому лидеры Европы в Молдове - это, без сомнения, знак высокого доверия и уверенности, что у Санду все получится…

А план ее, как она сама заявила накануне саммита в интервью агентству Bloomberg, такой: к 2030 году Молдавия может стать членом ЕС. И надо-то для этого самая малость - "Чем раньше мы повысим уровень жизни, тем скорее у нас будет шанс на присоединение». В прошлом году, просто напомним, реальные доходы населения страны упали на 10 процентов. Это самое большое падение за последние 23 года. Может, Санду поторопилась насчет 2030 года? Или просто вера у нее в свой народ такая крепкая? Или она надеется, что уровень жизни в Европе будет приближаться к уровню Молдовы, а не наоборот?

Эпопея с «европейским выбором» Молдавии длится уже лет пятнадцать. И ведь какие славные были в ней страницы! В 2013-м, когда надо было при Януковиче простимулировать Украину к соглашению об ассоциации с ЕС, еврочиновники на чистом глазу заявляли, что Молдова - сущий пример успешного движения в европейскую семью, замечательно проводит экономические реформы и добилась впечатляющих успехов в строительстве подлинной демократии. Тогда страной управлял криминальный олигарх Плахотнюк. Санду, примерную «внучку Сороса», вывели на первые роли в политике, в том числе для того, чтобы сместить откровенного коррупционера и контрабандиста во власти «успешной соискательницы членства в ЕС».

Пример Молдовы ярко свидетельствует о том, что если ЕС вас полюбил, то это надолго. И почти безнадежно. Хотя шесть лет всего ждать-то! Да и на винодельне помечтать о светлом будущем так хорошо, особенно когда старшие товарищи одобрительно повторяют: «Старайтесь, и все у вас получится»…

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Россия всколыхнула старые страхи Европы: почему на самом деле Запад видит в нас "врага"

Политолог Дмитрий Тренин: успех России на Украине станет ударом по единству Евросоюза (подробности)