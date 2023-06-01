1 июня – Международный день защиты детей

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Решение о его проведении было принято в 1925 году на Всемирной конференции в Женеве, посвященной вопросам благополучия детей. Этот важнейший показатель неразрывно связан с качеством жизни, вопросами здоровья, правильного питания и гигиены.

В России масштабную социальную задачу по продвижению принципов здорового питания реализует Роспотребнадзор в рамках федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» национального проекта «Демография».

«Вся работа Роспотребнадзора выстроена вокруг одной ценности – заботы о благополучии человека, его здоровье и жизни. Но отдельная категория россиян, которая всегда в фокусе нашего внимания, – наши дети. У нас высочайшие санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения и детей, в особенности школьников», – отмечает Анна Юрьевна Попова, руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач России.

Ведется регулярная работа по контролю и улучшению качества питания населения, в том числе детей и подростков. В России государством реализована уникальная инициатива – все ученики начальных классов обеспечены бесплатным горячим питанием. Одно из важных направлений работы Роспотребнадзора – создание системы мониторинга за состоянием школьного питания. В постоянном режиме проводится оценка фактического рациона школьников путем опроса/анкетирования родителей при участии детей и анализа сведений образовательных учреждений, в которых организовано питание. В 2021 году мониторинг проводился в 49 регионах Российской Федерации, в 2022 году исследование охватило уже 65 регионов. Полученные данные используются для улучшения системы школьного питания.

Также большое внимание работе с молодежью уделяется в рамках комплексного информационно-просветительского проекта Роспотребнадзора «Санпросвет», направленного на распространение современных санитарно-гигиенических знаний и навыков и формирование новой санитарной культуры населения.

В День защиты детей Роспотребнадзор напоминает о простых, но важных правилах питания, которые важно соблюдать:

• Завтрак обязателен! Идеальными блюдами для детского завтрака считаются каши, запеканки, блюда из творога и яиц. Горячие напитки – чай, какао.

• Не забудьте про источники витаминов, клетчатки и микроэлементов – овощи, фрукты, ягоды, зелень. Чем более свежими они будут – тем лучше. Не забывайте тщательно их мыть, даже если собрали на собственном участке.

• В обеденное меню нужно включать овощные салаты, супы, рубленое или цельнокусковое мясо или рыбу, а также гарниры из круп и овощей.

• Из напитков предпочтение стоит отдавать воде без газа, компотам, морсам и киселям, лучше с минимальным содержанием сахара.

• Между ужином и отходом ко сну должен пройти как минимум час, а лучше два. Выбирая меню для ужина, учитывайте время переваривания пищи – к моменту засыпания желудок должен быть практически пуст.

• Оптимальными блюдами для детского ужина можно считать молочные продукты и яйца в любых сочетаниях: омлеты, запеканки, муссы и прочее, рисовую или овсяную каши. А также овощные запеканки и крем-супы (из брокколи, тыквы, цветной капусты, в них можно добавить сыр).

• Что касается способов приготовления, то это должно быть тушение, отваривание, паровая обработка, запекание, пассерование или припускание.

• Не стоит включать в меню легкоусвояемые углеводы (булки, печенье, пирожные, вафли), переработанные мясные продукты (колбасы, копчености, сосиски), соленья, продукты с усилителями вкуса и красителями.

• Обратите внимание, что в идеальном детском рационе ежедневно должно быть не более 5 г соли и 20 г сахара.

• Помните и о правилах гигиены: обязательно мойте руки перед приготовлением еды, перед и после приема пищи, научите этому детей. Помните, что на формирование правильных привычек у ребенка во многом влияет семья и пример родителей.

В День защиты детей читателей на портале здоровое-питание.рф ждет подборка материалов о составлении сбалансированного детского рациона, о вреде фастфуда и опасности детского ожирения, большое интервью с президентом Союза педиатров России Л. С. Намазовой-Барановой, полезные советы и поздравления от амбассадоров и экспертов проекта, а также мастер-класс по приготовлению здорового бургера. Рецепты блюд для детей будут размещены в разделе «Книга рецептов – готовим вместе» на сайте здоровое-питание.рф.

Кроме того, 1 июня в оздоровительных и пришкольных детских лагерях стартует программа «Здоровая смена». Ее реализует Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики» при поддержке проектов Роспотребнадзора «Санпросвет» и «Здоровое питание». Детей ждут мастер-классы, квесты и викторины, которые помогут сформировать систему понятий о полезных привычках, научат выбирать качественные и безопасные продукты, а также составлять сбалансированный рацион. Волонтеры-медики в игровой форме обучат ребят основам оказания первой помощи, расскажут, как провести летние каникулы без проблем и о каких правилах гигиены нужно помнить.

В День защиты детей будут подведены итоги совместной благотворительной акции проекта «Здоровое питание» и Группы «Черкизово» по ремонту школьных столовых в регионах. Конкурс был проведен осенью 2022 года, заявки подали около 500 образовательных учреждений из 16 регионов России. Спустя полгода три победившие школы открыли двери обновленных столовых для учеников. Важной частью оформления помещений стали яркие информационные стенды, которые рассказывают детям об основных правилах здорового и полноценного питания. Разработка стендов прошла при активной поддержке экспертов проекта Роспотребнадзора «Здоровое питание».