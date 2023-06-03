Корабли прилетели: Что значат миражи, которые увидели жители нескольких регионов России

Фата-моргана в Азовском море

«Миражи – это наша жизнь», пела одна группа в 90-х, и именно сегодня строчки из песни стали реальностью. Миражи, обычно редкое явление природы, видели сразу в двух точках нашей огромной страны.

В Ейске, на Азовском море, люди посмотрели на ровный морской горизонт, и не поверили своим глазам: далекие корабли словно висели над морской гладью. А в Балтийске, рядом с Калининградом, зрелище выпало еще интереснее. Отдаленная морская платформа (мне показалось, это была именно платформа, а не корабль) висела над горизонтом перевернутая.

Автор этих строк живет не у моря, и видел мираж лишь единожды. Но это было потрясающе, и я расскажу об этом, чтобы потом объяснить, почему мираж – это важно, и предвестником чего он служит.

Итак, был тихий вечер, ровный подмосковный горизонт, но вдруг на нем появилась цепочка ярких огней. Огни никуда не двигались и просто были там. Когда я посмотрел на них в бинокль, то увидел, что огни на самом деле не лежат на горизонте, а висят над ним, и их форма постоянно меняется. Они были словно соединены с горизонтом световыми мостиками, и эти «мостики» постоянно двигались. Сверившись с картой, я понял, что вижу освещенный мост федеральной трассы, который находился от меня на расстоянии более ста километров. Что невозможно: даже с высокого места вы вряд ли увидите что-то дальше 20-ти километров. Как же так получилось?

Обычно воздух достаточно однороден, и световой луч идет в нем плюс-минус по прямой. Но у горизонта это правило всегда нарушается: когда мы смотрим вдоль горизонта, мы «пробиваем» своими глазами очень большую толщу воздуха, а в этой толще всякое может происходить. Именно по этой причине на закате Солнце – красное, сжатое, а еще (может, вы не знали), когда вы видите, что Солнце заходит, оно на самом деле давно зашло. Воздух работает как линза и как бы приподнимает светило над горизонтом. Это касается не только Солнца: Луны, звезд (но их плохо видно у горизонта), вообще всего. Явление это называется «рефракция».

Но это еще не мираж. Мы к миражу только подбираемся.

Рефракция никогда не бывает одной и той же, она постоянно меняется. Ее среднее значение, конечно, известно. Есть такое понятие, «стандартная атмосфера», и именно по ней вычисляют отклонение Солнца от горизонта моряки (их учат пользоваться старинными методами на случай отключения электронной навигации). Однако, реальная атмосфера всегда немного не стандартная, и поэтому заход Солнца, который вы засечете по своим часам, никогда не совпадет с тем, что вы найдете в календаре (проверьте сами). Ведь вместо Солнца вы видите его «призрак», изображение, а с призрака какой и спрос.

А теперь представим, что атмосфера окончательно перестала быть однородной, и в ней есть, скажем, теплый слой воздуха и холодный. Теплый и холодный воздух по-разному преломляют свет, а граница между ними, как правило, резкая. В этом случае над горизонтом начнут всплывать не только далекие объекты вроде Солнца, но и близкие, например, корабли и яркие огни за горизонтом.

Но прямо они вплывут, как в Ейске, или вверх ногами, как в Балтийске? Это зависит от расположения слоев. Или снизу теплый, сверху холодный, или наоборот. На самом деле, как и заходящее Солнце, что корабли, что платформа – далеко за горизонтом. И мы видим лишь их изображения.

Таким образом, мираж – это крайний случай такого постоянно работающего явления природы, как рефракция. Но рефракция есть всегда, мираж – редко.

А теперь, наконец, самое важное. Тот далекий мост, который так меня удивил несколько лет назад, был лишь началом череды странных природных явлений. Установилась жара (по сегодняшней московской погоде и не подумаешь). Люди простыми приемниками стали ловить станции в Германии и Финляндии. И для этого им не надо было что-то настраивать, приёмники вдруг сами заговорили на иностранных языках. А по ночам над северным горизонтом засияли загадочные серебристые облака, настолько яркие, что даже отбрасывали тень.

В природе все связано. Воздух у поверхности земли не просто так выстраивается слоями. Погода формируется на высоте с десяток километров, а самая потаенная ее «кухня» и вовсе располагается на высоте в сотни километров. Именно там появляются серебристые облака, природа которых до сих пор непонятна. И там же формируются электрически слои, от которых отражаются радиосигналы. Сигнал, который в норме идет на сотню километров, вдруг начинает пробивать на тысячи. Да, это тоже мираж, только мираж по радио!

О чем говорят миражи в Ейске и под Калининградом? Лето будет аномальным. Скорее всего, жарким, с обилием непонятных атмосферных явлений и с нарушением электрического «режима» - а это уже отразится на магнитном поле и радиосвязи. Прошу не рассматривать написанное мной как прогноз Гидрометцентра, это всего лишь выводы на основе аналогий. Но я уверен – так и будет. А что вы хотели. Солнечная активность высокая. На Землю едва ли не каждый день валится солнечная плазма, высок и уровень ультрафиолета. Земля – просто планета, песчинка в океане энергий. И, конечно, мнимая стабильность (по часам восходит Солнце, зима сменяется летом) – лишь мнимая. Космос непредсказуем, а Земля – часть космоса.