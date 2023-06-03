"Клянусь своей честью": Эрдоган вновь официально стал президентом Турции

В столице Турции, Анкаре состоялась церемония инаугурации президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана. Фото: REUTERS

В столице Турции, Анкаре состоялась церемония инаугурации президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана.

По итогам выборов он избран главой государства на новый, 5-летний срок.

Инаугурация прошла в Великом национальном собрании (парламенте) Турции.

Присяге предшествовало вручение мандата Эрдогану от временного спикера собрания.

- Я, как президент, клянусь своей честью и честностью перед великой турецкой нацией и историей защищать существование и независимость государства, соблюдать конституцию, верховенство закона, демократию, принципы и реформы Ататюрка, а также принципы светской республики, - говорится в присяге.

На церемонии присутствовали лидеры 21 страны мира и главы правительств 13 государств.

За час до начала церемонии на Анкару обрушился проливной дождь, не помешавший торжеству. Более того, в Турции дождь в преддверии того или иного события считается хорошей приметой. Непогода не помешала добраться на торжество спикеру Госдумы РФ Вячеславу Володину. Наш делегация прилетела на новом российском самолёте «Суперджет». Борт приземлился в Анкаре в 15:00 - ливень как раз уже закончился.

Кстати, после 2016 года наш товарооборот поднялся с $15 млрд до почти $70 (!) млрд: больше, чем было в «досанкционные» годы, например, между Россией и Германией.

Да, сами по себе экономические связи — не гарантия от похолодания, но в нашем случае всё сопровождается ещё и совместной политикой: Россия и Турция, вместе с примкнувшим Ираном, уже много лет успешно занимаются урегулированием в Сирии — без участия Вашингтона.

Об этом, кстати, говорил Володин, посещая Стамбул с парламентской делегацией ещё в 2019 году, — что Запад вводит несправедливые санкции против России, Турции, Ирана, Китая.