Ученые оценили "здоровье" Земли и ужаснулись: что случилось с планетой из-за людей и как это исправить

Ведь мы не телепортированы на планету из ниоткуда, природа нас и породила. Значит, у нее был на нас какой-то план. Давайте говорить с природой – и договоримся Фото: Shutterstock

Международная организация Earth Commission занимается необычным делом: она оценивает здоровье планеты, как будто это человек. Здоровье изучают по восьми параметрам: климат, питьевая вода, питательные вещества растений, качество воздуха, здоровье живых существ (биосферы), состояние ледников, плодородие почвы и парниковый эффект.

Оказалось, что всего за год Земле поплохело абсолютно по всем показателям. И виноват исключительно человек. Организация говорит: когда станет совсем плохо, мы вам сообщим, и это будет означать, что планете помочь уже невозможно. Спасибо, конечно, за предупреждение и вообще за вашу работу, только мы и сами видим, что с экологией ситуация так себе.

Хотя давайте задумаемся вот над каким парадоксом. Земля больна, так? Виноват человек, так? Пока все вроде логично. Но на самом деле – нелогично. Все-таки оценивается не здоровье планеты. С ней, как мы сейчас увидим, все хорошо. Оценивается пригодность земной среды для проживания человека. И в этом – большая подмена понятий. Посмотрим на примере глобального потепления.

Огромное количество выбросов углекислого газа. Парниковый эффект нарастает, температура планеты растет, тают ледники. Кому плохо? Человеку, конечно, плохо. Он заселил тропические места, а теперь там будет слишком жарко. Он создал города у моря, а уровень моря поднимется. Но плохо ли Земле? Вообще-то Земля сейчас аномально холодна. Львиную долю геологического времени в Подмосковье было градусов 30-40. Вот нормальная температура Земли. Конечно, уровень углекислого газа тоже был выше, что вообще-то хорошо для растений, которые им дышат. Ледники в Антарктиде? А они точно нужны природе, если в основном Антарктида была зеленой и только относительно недавно стала ледяной?

Есть серьезные геологи, которые говорят, что природа руками человека высвобождает углекислый газ, потому что он нужен биосфере. Человек, исполнитель замысла, в процессе загнется. Что ж, бывает, биосфере до этого нет никакого дела.

Другой пример – питьевая вода. Человек развел громадное количество домашнего скота, чтобы прокормить себя, любимого. И питьевой воды стало не хватать. В чем тут проблема, мало воды? Или много скота? Конечно, наша аграрная деятельность – это перекос и перебор. Не нужно биосфере столько домашних животных. И ведь можно так повернуть, что, убирая воду куда-то в недра, природа «лечится», пытаясь избавиться от домашнего скота.

Все это очень непростые вещи и спорные выводы (наши сомнения тоже спорные, конечно же). В природе вообще все устроено очень непросто. Например, мы со всей своей наукой так и не нашли искусственного способа поглотить из атмосферы лишний углекислый газ. Природа же, когда он в самом деле становится лишним, находит такие способы даже не напрягаясь. Ракушки, да, простые ракушки: для строительства раковин улитки применяют вещества на основе углекислого газа. Потом раковины уходят на дно, связывая углекислый газ на сотни миллионов лет. Просто и эффективно. Человек так не может.

Поэтому, наверное, надо не выдумывать какие-то индексы здоровья планеты и бить в набат, когда ни попадя, а тщательнее изучать мать-природу. Может, она и подскажет правильное решение. Ведь мы не телепортированы на планету из ниоткуда, природа нас и породила. Значит, у нее был на нас какой-то план. Давайте говорить с природой – и договоримся.

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