Марина Зудина в бриллиантах по цене «однушки» и Екатерина Волкова в образе Малефисенты: красная дорожка Забайкальского Международного кинофестиваля

Роскошная Марина Зудина демонстрировала на дорожке эффектный ювелирный комплект. Фото: пресс-служба фестиваля

Церемонию закрытия Международного Забайкальского кинофестиваля в этом году провели Марина Зудина и Дмитрий Харатьян.

Роскошная Марина Зудина демонстрировала на дорожке эффектный ювелирный комплект - подвеску и серьги с внушительными бриллиантами. Подобный набор можно купить в столичном бутике за баснословную сумму - около 12 миллионов рублей. Впрочем, в шкатулке у Марины всегда были самые изысканные украшения. Зудина - любительница бриллиантов и дорогих брендов.

А «гардемарин» Дмитрий Харатьян с гордостью представил репортерам свою точную копию - молодого режиссера Ивана Харатьяна. Сын Дмитрия победил на кинофестивале в номинации «Лучший короткометражный игровой фильм» («Девушка с косой»).

Екатерина Волкова. Фото: пресс-служба фестиваля

В образе роковой красавицы Малефисенты в декольтированном платье из черного тюля выпорхнула на дорожку актриса Екатерина Волкова.

Ее коллега Анна Ардова покорила репортеров не модным нарядом, а необычным аксессуаром - держателем для очков, который издалека смотрелся на блондинке как массивные бусы в виде янтарных цепей.

Марина Зудина в бриллиантах. Фото: пресс-служба фестиваля

КОГО НАГРАДИЛИ?

Специальный «Приз за артистическую режиссуру и верность творческим идеалам» вручили председателю жюри X Забайкальского юбилейного кинофестиваля Сергею Урсуляку.

• Лучший фильм – фильм «Нить жизни», режиссер Цяо Сысюэ, Китай;

• Лучший режиссер – Петрус Карири, фильм «Пляж на краю света», Бразилия;

• Лучший сценарий – Лильяна Хабьянович Джурович, Хаджи-Александр Джурович, фильм «Святая пятница. Крест в пустыне», Сербия - Иордания;

• Лучший актер – Беркай Атеш, фильм «Темная ночь», режиссер Озджан Алпер, Турция, Германия, Франция;

• Лучшая актриса – Бадема, фильм «Нить жизни», режиссер Цяо Сысюэ, Китай.

Приз зрительских симпатий в основном конкурсе достался фильму «Золотая бронза», режиссер Игорь Копылов, Россия.

Специальным диплом жюри «За достоверность в создании женского образа» была отмечена Хун Хуэйфан (фильм «Тетушка», режиссер Хэ Шумин), Сингапур – Южная Корея.

Победители конкурса «Новый взгляд» в который вошли фильмы для подрастающего поколения:

• Лучший фильм – Фильм «Беспомощный», Иран, режиссер Амир Тудехроста.

Специальным дипломом конкурса «Новый взгляд» награжден фильм «Кукольник», режиссеров Сергея Кузнецова, Романа Григорьева (Амслер) за экстраординарное художественное воплощение фильма. Эта картина также заслужила Приз зрительских симпатий X Международного Забайкальского кинофестиваля.

Среди короткометражных фильмов награды распределили следующим образом:

• Лучший сценарий игрового короткометражного фильма – Сценарий «В пути или Взросление», автор Татьяна Грицова;

• Лучший короткометражный игровой фильм – «Девушка с косой», режиссер Иван Харатьян, Россия;

• Лучший короткометражный документальный фильм – «Там, где наш дом: Сергей Краснолуцкий», режиссер Владимир Тарасов, Россия;

• Лучший короткометражный фильм снятый в Забайкальском крае – «Стол», режиссер Александра Попова, Россия.