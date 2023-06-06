На грани раскола: Восемь регионов крупнейших стран Европы мечтают отделиться и получить независимость

Сторонница независимой Страны басков на митинге. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Политологи фиксируют рост национальных движений по всей Европе. Причем это происходит не только в регионах, известных своими стремлениями к автономии, таких как Каталония в Испании или Шотландия в Великобритании, но и в других уголках Европы. Многие из этих областей имеют свою уникальную культуру, историю и язык, и часто они чувствуют, что их интересы не учитываются на международном уровне. «КП» рассказывает о провинциях, которые мечтают обрести свою государственность.

1. СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ

Автономия Великобритании, созданная в 1921 году после разделения острова на две территории: Северную Ирландию (в составе Соединенного Королевства) и Южную (ныне Республика Ирландия). С 1969 года Ирландская республиканская армия перешла к тактике городской партизанской войны. Спустя долгие 30 лет противостояния британские власти все же пошли на уступки, и в 1998 году было достигнуто Белфастское соглашение, которое включало в себя создание североирландской правительственной коалиции. А в 2010 году Северная Ирландия расширила свой автономный статус, получив собственную полицейскую службу и судебную систему. По мнению лидеров местных националистов, со временем это поможет региону обрести полную независимость от Соединенного Королевства и даже вновь объединиться с Республикой Ирландия.

2. ШОТЛАНДИЯ

Страна, формально являющаяся автономией Великобритании с начала XVIII века. Но на протяжении следующих веков в Шотландии сохранялись уникальные культурные и юридические традиции, а идеи независимости жили и продолжали развиваться.

Последний референдум по вопросу независимости Шотландии проводился в 2014 году. С небольшим перевесом (55% против 45%) победили сторонники сохранения Шотландии в составе Великобритании. Однако через два года большинство шотландцев голосовало против брексита, поэтому выход Великобритании из ЕС стал для них шоком. Это явилось поводом для новых требований независимости, особенно после того, как в 2019 году Шотландская национальная партия получила большинство мест в местном парламенте и теперь выступает за проведение нового референдума.

Кто мечтает обрести свою государственность Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

3. СТРАНА БАСКОВ

Автономное сообщество на севере Испании. Исторически баскские земли включали в себя южную страну, расположенную в Испании, и северную - на юге Франции. Испанская часть с начала XVI века вошла в состав единого государства, частично сохраняя автономию до 1876 года. Французская часть сохраняла автономию до Великой революции, упразднившей региональные свободы.

Стремление вернуть независимость привело к образованию в 1959 году националистической организации ЭТА, которая вплоть до 2018 года использовала не только политические, но и террористические методы борьбы. Тем не менее ее радикальные последователи основали партию «Страна басков, объединяйся», которая успешно взяла несколько мест в парламенте Испании и продолжает выступать за независимость региона.

4. КАТАЛОНИЯ

Автономное сообщество на северо-востоке Испании пытается добиться отделения с конца XIX века. Конфликт сильно обострился в 1930-х годах, когда парламент Каталонии пытался провозгласить независимость, но эти попытки были признаны республиканским правительством незаконными, а зачинщики сепаратного процесса были арестованы как изменники. В 2017 году в Каталонии состоялся полноценный референдум о независимости региона, где более 90% участвовавших каталонцев проголосовали за отделение от Испании. Центральное правительство отказалось признавать результаты референдума, ссылаясь на незаконность его проведения. Каталонское правительство и парламент были распущены, но идея независимости региона по-прежнему витает в обществе.

5. КОРСИКА

Территориальная общность Франции в Средиземном море. Исторически Корсика была под властью разных народов, в том числе римлян, византийцев, сарацин и генуэзцев. В 1769 году она перешла во владение Франции, однако корсиканцы всегда сохраняли свою уникальную культуру и традиции.

В 1976 году был образован радикальный Фронт национального освобождения Корсики. Радикалы вели активную террористическую деятельность, но спустя 38 лет объявили о решении прекратить вооруженную борьбу и перенести все усилия в политическое русло. Сейчас правительство Франции напряженно ищет решение корсиканской проблемы на путях компромиссов и взаимных уступок.

6. ЮЖНЫЙ ТИРОЛЬ

Автономная провинция на севере Италии. Исторически регион являлся частью Австро-Венгерской империи, но после Первой мировой войны был передан Италии. Основной причиной роста местного национализма стала политика принудительной итальянизации немецкого населения, которое составляет большинство в этом регионе. До сих пор в Южном Тироле более 2/3 жителей говорят на немецком языке. В основном все они считают Италию страной-оккупантом и выражают недовольство постоянным повышением налогов. В качестве счастливого будущего они видят создание независимого государства или вхождение в состав Австрии. В настоящее время сразу несколько политических партий, входящих в Европейский свободный альянс, выступают за независимость Южного Тироля.

7. ВЕНЕТО

Регион на северо-востоке Италии, который еще полтора века назад был независимым государством. Административный центр - Венеция. Местные элиты утверждают, что Италия не способна обеспечить адекватное управление регионом. Он-де не получает достаточно финансовых ресурсов от Рима, несмотря на высокий сбор налогов от туризма. В 2014 году в регионе проводился общественный референдум по вопросу создания Республики Венеция и ее выхода из состава Италии. 89% жителей, принявших участие в голосовании, высказались за создание независимого государства. Однако референдум был организован частными лицами, поэтому итальянское правительство так и не признало его результаты, заявляя об отсутствии юридической силы опроса.

8. САРДИНИЯ

Автономная область Италии в Средиземном море. Сардиния считается одним из беднейших регионов Италии, и ее жители жалуются на недостаток правительственных инвестиций. Многие сардинцы думают, что, если область станет отдельной страной, ей будет проще зарабатывать благодаря ее туристическому потенциалу.

Проведенный в 2012 году неофициальный опрос показал, что 40% сардинцев проголосовали бы за отделение от Италии. На острове даже было создано движение за присоединение острова к Швейцарии в качестве ее морского кантона.

Комментарий эксперта

Шотландцы и каталонцы недовольны, что у прибалтов в Европе больше прав, чем у них

- Проблема подобных регионов имеет одну общую причину, ведь исторически эти территории при вхождении в унитарное государство потеряли часть своей автономии, - прокомментировал ситуацию для «КП» член совета молодых политологов Российской ассоциации политической науки Сергей Кухарец. - Второй причиной стала политика мультикультурализма и поощрения трудовой миграции. В условиях наднационального союза границы государств и регионов оказались равнозначны. Но, что очень важно, оказалось, что теперь многие маленькие народы (латыши, эстонцы, хорваты) имеют больше прав в ЕС, чем более крупные народы, находящиеся в составе других государств (каталонцы, фламандцы, шотландцы). Поэтому-то и возникло понимание правового и фактического неравенства народов внутри Евросоюза. В будущем такой сепаратизм все же может привести к появлению в Европе новых государств, но не все они будут иметь дипломатическое признание.