На юге Африки обнаружено кладбище, которому 300 000 лет

Фото: Shutterstock

Не то, что нынешнее племя

Принято считать, что хоронить умерших начали люди нашего вида - Homo sapiens. Или их близкие родственники неандертальцы. Мол, только те или другие – уже достаточно умные – были способны на столь сложные и осмысленные действия. А сам обычай предавать земле покойников, по мнению антропологов, зародился, конечно, давно, но не ранее, чем 100 000 лет назад.

Новое исследование отодвигает сроки появления первых кладбищ совсем уж в далекое прошлое - на сотни тысяч лет. Ведь найдены захоронения возрастом не менее 300 000 лет. Более того, у могил имеются надгробия, а на них - своего рода надписи.

Самое удивительное, что в могилах похоронены отнюдь не Homo sapiens. И даже не неандертальцы, а разумные существа, которые жили до них и, возможно, были нашими непосредственными предками.

Существ обнаружили на Юге Африки еще в 2013 году — в глубокой и протяженной пещере, расположенной примерно в 50 километрах от Йоханнесбурга. Нашел их профессор Ли Бергер (Professor Lee Berger) из университета Витватерсрэнда (University of the Witwatersrand) с коллегами. Ученые определили, что кости принадлежат виду, прежде неизвестному антропологам.

Вид «окрестили» Homo naledi по названию пещеры, из которой извлекли их кости. «Naledi» в переводе с южноафриканского - «звезда». «Восходящая звезда» (Rising Star Cave) — так называется пещера.

Склеп с гравюрами

Ученые раскопали останки 18 особей – более 1500 хорошо сохранившихся фрагментов скелетов. По сути, они находились в склепе — в самой труднодоступной части пещеры. И принадлежали исключительно одному виду - Homo naledi.

Еще в 2017 году Бергер и его команда, исследовавшая Rising Star Cave, предположили: эти 18 были покойниками. В укромное место их принесли сородичи. И закопали – то есть, похоронили, поступив на редкость разумно для своего времени.

Ныне предположение укрепилось. Над захоронениями ученые нашли гравюры – весьма абстрактные, конечно. Но над каждой могилой была своя. Будто бы «могильщики» помечали, кто и где закопан.

Реконструкция облика Homo naledi. Фото: ru.wikipedia.org

Исследователи уверяют, что гравюры были не просто нацарапаны, а нанесены на специально подготовленные поверхности – чуть отшлифованные.

Часто попадаются символы в виде перевернутых крестов.

КСТАТИ

Почему они были такими умными?

Возможное близкое родство Homo naledi с нами ученые в свое время обосновали в статье, которая была опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). И главный их аргумент: развитый мозг древних существ. Его строение оказалось вполне человеческим.

Черепные коробки «предков» были невелики. Как у примитивных австралопитеков. Вмещали мозги размером с грейпфрут. Это почти в три раза меньше, чем у нас - современных людей. Но по количеству извилин и складок «грейпфруты» не сильно уступали нашим, с позволения сказать, «дыням-колхозницам».

Человеческий вид имели и все отделы мини-мозга Homo naledi, включая фронтальную кору. Как и у людей , а не у человекоподобных обезьян, у них была короткая орбитофронтальная борозда. Затылочные доли были ассиметричными. Подобное строение свидетельствовало о том, что существа умели говорить.

Столь интимные подробности ученые выяснили, изучая так называемые эндокраны — картины рельефа внутренних сторон черепов, которые как раз и позволяют судить о величине и количестве извилин мозга и его борозд.

Походкой Homo naledi напоминали людей благодаря длинным ногам и уже неплохо развитым мышцам таза. Ступни существ были примерно такими же, как и у нас - приспособленными для длительных пеших передвижений. А вот пальцы на руках оставались все еще кривыми— чтобы было удобно хвататься за ветки. Плечики Homo naledi имели узкие — чуть шире, чем у современных приматов.

Ростом существа были невелики — примерно 150 сантиметров. Владели огнем, умели изготавливать каменные орудия труда, пищу варили и запекали, к мясу подавали корнеплоды.

Homo naledi претендуют на место в одном ряду с Homo erectus и Homo habilis - уже признанными претендентами на роль предков наших предков.

Мозгов объемом менее пол-литра им хватило, чтобы додуматься до погребального обряда.