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Общество6 июня 2023 22:56

Наташа родилась неспособной узнавать маму с папой

Тяжелый диагноз обрек девочку на страшное одиночество, долгие годы она была чужой среди своих, но любовь родных помогла ей выкарабкаться, осталось только немного помочь
Ярослава ТАНЬКОВА
Ярослава ТАНЬКОВА
Только благодаря своему упорству Наташа уже ходит не в коррекционный, а в обычный детский садик

Только благодаря своему упорству Наташа уже ходит не в коррекционный, а в обычный детский садик

Фото: из личного архива

Наташа любит плавать под водой и мешать половником суп. В свои семь лет она только начинает говорить, но уже вовсю готовится к школе, перебирая новенькие карандаши и тетрадки. А ведь еще совсем недавно девочка боялась этого мира и попросту отказывалась в нем жить.

Роды были тяжелыми. Такими, после которых родителям советуют оставить «не получившегося» ребенка в детдоме и родить нового. Наташу не оставили, потому что любили. Но она будто чувствовала, сколько принесет трудностей, и упорно не хотела жить: изматывала себя круглосуточным плачем, отказывалась есть. Родители выдержали испытание стоически, даже зонд поставить не дали, чтобы не добавлять ребенку инвалидных сложностей – выкормили с ложечки. Мама и папа делали все возможное и невозможное, круглосуточно занимаясь с малышкой: гимнастика, развивающие игры…

Фото: из личного архива

Фото: из личного архива

Но тут выяснилось, что ребенок попросту не узнает и не признает родных. Ни маму, ни папу, ни братьев. Это был аутизм. Доктора поставили диагноз с длинным пугающим названием - «кардио-фацио-кожный синдром». Это очень редкое генетическое заболевание. Могут быть проблемы с сердцем, с кожей (вплоть до онкологии), изменения строения лица, общая задержка развития. Но и это не испугало родителей. Девочку стали водить на специальные занятия с лошадьми (иппотерапия) и собаками (канистерапия), и постепенно Наташа перестала быть чужой среди своих, вошла в семью и приняла родных. С готовностью помогает маме по хозяйству, обожает, когда братья ей читают. Сначала пошла в коррекционный, а потом и в обычный детский сад. Наташа пока плохо говорит, но вовсю играет в куклы и очень хочет полноценно общаться с другими детьми. Врачи говорят, что именно в этом залог успеха. Все уже получилось, Наташа выкарабкалась, нужно лишь немного подтолкнуть. Но для этого необходимы курсы профессиональной реабилитации – занятия с дефектологом, логопедом, психологом, которые помогут ребенку не бояться собственной речи. Стоимость курса реабилитации 237 550 рублей. Многодетным родителям такая сумма не под силу. Помогите, пожалуйста!

Телефон благотворительного фонда тяжелобольных детей «Линия жизни»: +7 (499) 500-14-15, info@life-line.ru.

Поддержать Наташу и других подопечных фонда вы можете, отправив SMS на номер 4640 с суммой: например, 300.

Благотворительный фонд спасения тяжелобольных детей «Линия жизни»

ИНН: 7704274681

КПП: 770701001

ОГРН: 1087799004468

Расчетный счет: 40703810701400000042

АО «Альфа-Банк»

к/с: 30101810200000000593 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России

БИК: 044525593

Назначение платежа:

Благотворительное пожертвование на лечение Крючковой Наташи

Фото: из личного архива

Фото: из личного архива

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