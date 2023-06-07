Наташа родилась неспособной узнавать маму с папой

Только благодаря своему упорству Наташа уже ходит не в коррекционный, а в обычный детский садик Фото: из личного архива

Наташа любит плавать под водой и мешать половником суп. В свои семь лет она только начинает говорить, но уже вовсю готовится к школе, перебирая новенькие карандаши и тетрадки. А ведь еще совсем недавно девочка боялась этого мира и попросту отказывалась в нем жить.

Роды были тяжелыми. Такими, после которых родителям советуют оставить «не получившегося» ребенка в детдоме и родить нового. Наташу не оставили, потому что любили. Но она будто чувствовала, сколько принесет трудностей, и упорно не хотела жить: изматывала себя круглосуточным плачем, отказывалась есть. Родители выдержали испытание стоически, даже зонд поставить не дали, чтобы не добавлять ребенку инвалидных сложностей – выкормили с ложечки. Мама и папа делали все возможное и невозможное, круглосуточно занимаясь с малышкой: гимнастика, развивающие игры…

Фото: из личного архива

Но тут выяснилось, что ребенок попросту не узнает и не признает родных. Ни маму, ни папу, ни братьев. Это был аутизм. Доктора поставили диагноз с длинным пугающим названием - «кардио-фацио-кожный синдром». Это очень редкое генетическое заболевание. Могут быть проблемы с сердцем, с кожей (вплоть до онкологии), изменения строения лица, общая задержка развития. Но и это не испугало родителей. Девочку стали водить на специальные занятия с лошадьми (иппотерапия) и собаками (канистерапия), и постепенно Наташа перестала быть чужой среди своих, вошла в семью и приняла родных. С готовностью помогает маме по хозяйству, обожает, когда братья ей читают. Сначала пошла в коррекционный, а потом и в обычный детский сад. Наташа пока плохо говорит, но вовсю играет в куклы и очень хочет полноценно общаться с другими детьми. Врачи говорят, что именно в этом залог успеха. Все уже получилось, Наташа выкарабкалась, нужно лишь немного подтолкнуть. Но для этого необходимы курсы профессиональной реабилитации – занятия с дефектологом, логопедом, психологом, которые помогут ребенку не бояться собственной речи. Стоимость курса реабилитации 237 550 рублей. Многодетным родителям такая сумма не под силу. Помогите, пожалуйста!

Телефон благотворительного фонда тяжелобольных детей «Линия жизни»: +7 (499) 500-14-15, info@life-line.ru.

Поддержать Наташу и других подопечных фонда вы можете, отправив SMS на номер 4640 с суммой: например, 300.

Благотворительный фонд спасения тяжелобольных детей «Линия жизни»

ИНН: 7704274681

КПП: 770701001

ОГРН: 1087799004468

Расчетный счет: 40703810701400000042

АО «Альфа-Банк»

к/с: 30101810200000000593 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России

БИК: 044525593

Назначение платежа:

Благотворительное пожертвование на лечение Крючковой Наташи