Уверенное «завтра»: какие финансовые стимулы предлагает бизнес помимо зарплаты?

Сотрудники компании делают ремонт в своем новом жилье. Фото предоставлено Эн+

Руководству крупных компаний хорошо известно, что рабочее место привлекает сотрудника не только достойной зарплатой. Но и рядом других бонусов, из которых складывается социальная политика предприятия: полис ДМС и диспансеризация, корпоративная прибавка к будущей пенсии, отдых сотрудников и членов их семей в санаториях и на курортах, а также посещение культурных мероприятий и спортивно-оздоровительных центров. Бизнес нередко тратит на эти цели серьезные суммы.

В том числе решают квартирный вопрос своих сотрудников.

Например, в энерго-металлургической компании Эн+ уже третий год действует программа корпоративного ипотечного кредитования. Холдинг компенсирует своим сотрудникам до половины ежемесячного платежа на протяжении всего срока действия кредитного договора, при этом для покупки жилья не требуется первоначальный взнос.

Как компания дает возможность уверенно планировать свое будущее, выстраивать жизнь и карьеру, не беспокоясь о жилищных вопросах? Расскажем подробнее.

ИНВЕСТИЦИИ В ЧЕЛОВЕКА

Эн+ инвестирует средства в создание комфортной городской среды в регионах: строит объекты спортивной инфраструктуры и общественные пространства, реставрирует исторические памятники, развивает образовательные проекты. Основатель компании и общественный деятель Олег Дерипаска отмечал в своем блоге: «Регионы Сибири и Дальнего Востока обладают огромным потенциалом. Но для того, чтобы его реализовать, нужна соответствующая инфраструктура и инвестиции, которые сегодня там просто отсутствуют».

Опираясь на те же принципы, компания занимается социальными проектами, направленными на улучшение жизни в городах и поселках Сибири: если появятся комфортные условия для жизни, то миграция в столичные и южные регионы остановится. И наоборот – будут желающие переехать в Красноярский край и Иркутскую область, где сейчас работает больше половины сотрудников холдинга.

Корпоративная ипотечная программа в энергетическом бизнесе холдинга стартовала летом 2020 года, как раз в разгар пандемии коронавируса, когда россияне были вынуждены работать дистанционно, а их доходы существенно сократились. Поэтому компании было важно обеспечить сотрудников собственным жильем. Однако тогда же обнаружилось, что не во всех регионах программу в принципе возможно запустить – нового жилья в продаже нет, поскольку десятилетиями жилой фонд не обновлялся. Тогда было принято решение о строительстве в ряде городов Сибири современных жилых комплексов со школами, детскими площадками, благоустроенными парками и скверами, чтобы работники могли жить в комфортных условиях. Сегодня компания уже получила разрешения на строительство и разработала проекты кварталов.

Одна из задач программы корпоративного ипотечного кредитования – укрепить престиж рабочих профессий. Когда-то их представители пользовались рядом привилегий, поэтому молодежь активно шла на предприятия. Сейчас тенденция иная – соискателям такая работа кажется трудной и монотонной, и они отдают предпочтение креативным профессиям, сфере услуг. Поэтому холдинг работает над повышением привлекательности технических специальностей среди молодежи.

Участники программы получают ключи от частного дома. Фото предоставлено Эн+

ПОЛОВИНУ КОМПЕНСИРУЮТ

Программа корпоративного ипотечного кредитования была разработана специально для сотрудников региональных энергетических активов компании и действует в четырех регионах России – Иркутской, Нижегородской, Челябинской областях и в Красноярском крае. Участники получают ипотечный кредит на покупку жилья у банка-партнера на особых условиях: первоначальный взнос отсутствует, а половина выплаты, включая проценты, ежемесячно компенсирует холдинг.

Для участия в программе стаж работы в компании для большей части сотрудников должен составлять не менее трех лет. А для участников в возрасте до 35 лет достаточно одного года стажа. Работники предприятий холдинга могут приобрести не только квартиру в новостройке, но и на рынке вторичного жилья, а также оформить рефинансирование уже имеющийся ипотеки.

Постепенно программа расширялась и дорабатывалась, к ней подключались дочерние предприятия: Иркутская энергосбытовая компания, учетно-сервисный центр «ЕвроСибэнерго», торговый дом «ЕвроСибэнерго» и другие. Кроме того, с 2021 года у участников есть возможность приобрести земельный участок с жилым домом. Это особенно актуально для более, чем 70 населенных пунктов, где живут сотрудники предприятий.

Приоритет при отборе кандидатов отдается производственному персоналу и активным работникам и профессиональными достижениями, а также многодетным семьям. При этом средний возраст участников в настоящее время составляет 34 года.

За время существования программы одобрено более 320 заявок, по 197 из которых сотрудники уже успешно приобрели жилье или рефинансировали ипотеку. Больше всего квартир – 49 – приобретено в Иркутске: там сосредоточены энергетические предприятия компании. Самыми востребованными в целом по регионам стали двух- и трехкомнатные квартиры – их приобрели 106 семей.

МЕЧТА С ДЕТСТВА

Среди счастливых новоселов – Артем Гарафиев, инженер по организации эксплуатации и ремонту ТЭЦ-6 в Братске. Благодаря жилищной программе у него с супругой и двумя детьми появилась возможность сменить съемную «двушку» на собственную трехкомнатную квартиру.

Отучившись на техника-электрика, Артем устроился на Братский алюминиевый завод. Позднее, в 2008 году, он перешел на ТЭЦ-6 и с тех пор трудится на предприятии, постепенно продвигаясь по карьерной лестнице. Артем в своем выборе не сомневается, планирует и дальше работать в энергетике – перспективной, стабильной и нужной для страны сфере.

Несмотря на то, что многие опасаются брать ипотеку, Артем понимал, что других вариантов нет, ведь съемное жилье – это нестабильно.

«В любом случае, мы и так планировали брать ипотеку в Братске, - отмечает сотрудник. - Планов куда-то уезжать или менять работу у меня нет, буду и дальше связывать жизнь с предприятием. А когда еще и есть возможность, чтобы предприятие помогало в части погашения платежей – нельзя таким шансом не воспользоваться. Тем более, что потянуть трехкомнатную квартиру из-за большого платежа мы не смогли бы, а с помощью компании у нас получилось взять жилье больше, чтобы всем хватило места. Осознание, что у тебя есть собственная квартира – очень радует и мотивирует».

Другой участник программы, Владислав Киреев, работает электромонтером по обслуживанию подстанции 5 разряда на Иркутской ГЭС. Трудоустройство на предприятие было его мечтой со студенческих лет.

«В процессе обучения на бакалавриате в ИРНИТУ я проходил летнюю практику на Иркутской ГЭС. Монументальное сооружение очень вдохновило, и захотелось там работать. Но так получилось, что карьеру я начал на ТЭЦ-5 в родном Шелехове. Попал в оперативную службу, обслуживал основное генерирующее оборудование. При этом желание попасть на ГЭС не покидало, поэтому спустя полгода я попробовал подать анкету на предприятие, успешно сдал экзамены, и четвертый год работаю там, где и мечтал».

Счастливые новоселы. Фото предоставлено Эн+

Со временем Владислав понял, что назрела необходимость в приобретении жилья поближе к работе. Жить в съемной квартире постоянно не хотелось, и тут помогла корпоративная ипотека. Сейчас Владислав живет с своей квартире в Иркутске и вместе с отцом делает ремонт. Несмотря на то, что ипотека накладывает определенную ответственность, свое жилье имеет много преимуществ.

«Конечно, собственная квартира играет большую роль – ты не вкладываешь деньги куда-то на сторону, а уже в свое. И ремонт можешь сделать под себя».

Как видим, такие программы, как льготная корпоративная ипотека, позволяют сотрудникам планировать свою жизнь, карьеру и дальнейшее развитие в рамках компании, быть более уверенными. С каждым днем при поддержке холдинга Эн+ новоселов в Сибири становится все больше.