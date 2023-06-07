Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика7 июня 2023 10:22

Шойгу проинспектировал цеха, где собирают зенитные управляемые ракеты для ПВО

Шойгу проверил выполнение оборонного заказа на одном из предприятий «Алмаз Антея»
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
Министр указал сотрудникам на необходимость сокращения сроков ввода в строй новых производственных мощностей концерна

Министр указал сотрудникам на необходимость сокращения сроков ввода в строй новых производственных мощностей концерна

Министр обороны России Сергей Шойгу проверил выполнение оборонного госзаказа на предприятии корпорации «Алмаз Антей», которая занимается созданием целой линейки современных противовоздушных комплексов и боеприпасов к ним.

«Гендиректор доложил министру обороны России о реализуемых программах расширения производственных мощностей для обеспечения российских войск современными комплексами противовоздушной обороны. По его словам, «создание новых производственных мощностей позволит в два раза поднять возможности предприятия», - прокомментировали кадры в Минобороны России.

Министр в свою очередь указал сотрудникам на важность сокращения сроков ввода в строй новых производственных мощностей концерна за счет синхронизации работ по монтажу оборудования и пусконаладочным работам: «Я езжу по предприятиям смотрю, что площадки запускаются за два три месяца…Одновременно идет работа станка, тут же идет монтаж и тут же идет наладка следующего».

Глава концерна «Алмаз Антей» Ян Новиков в ответ доложил министру, что предприятие сдает комплексы противовоздушной обороны С-300 «Фаворит», С-400 «Триумф», С-350 «Витязь» с опережением графика и они показывают высокую эффективность в уничтожении воздушных целей противника.

Новиков также подчеркнул, что в этом году «корпорация существенно увеличила производство в рамках гособоронзаказа по всей номенклатуре выпускаемой продукции».

Шойгу согласился, что продукция, выпускаемая корпорацией «Алмаз Антей» востребована, и «демонстрирует высокую эффективность в зоне специальной военной операции».

Лучше всего о своих потерях знает противник, но по объективным данным только за минувшие сутки наши подразделения противовоздушной обороны в зоне СВО лишили киевский режим: двух самолетов Су-25, истребителя Су-27, двух вертолетов Ми-8, крылатой ракеты Storm Shadow, ракеты HARM, 12 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган», а также 19 беспилотников. А за все время СВО, наши воины сбили 433 самолета, 236 вертолетов и 3386 беспилотников врага.

Армия и безопасностьКАРТИНА ДНЯ