Министр указал сотрудникам на необходимость сокращения сроков ввода в строй новых производственных мощностей концерна

Министр обороны России Сергей Шойгу проверил выполнение оборонного госзаказа на предприятии корпорации «Алмаз Антей», которая занимается созданием целой линейки современных противовоздушных комплексов и боеприпасов к ним.

«Гендиректор доложил министру обороны России о реализуемых программах расширения производственных мощностей для обеспечения российских войск современными комплексами противовоздушной обороны. По его словам, «создание новых производственных мощностей позволит в два раза поднять возможности предприятия», - прокомментировали кадры в Минобороны России.

Министр в свою очередь указал сотрудникам на важность сокращения сроков ввода в строй новых производственных мощностей концерна за счет синхронизации работ по монтажу оборудования и пусконаладочным работам: «Я езжу по предприятиям смотрю, что площадки запускаются за два три месяца…Одновременно идет работа станка, тут же идет монтаж и тут же идет наладка следующего».

Глава концерна «Алмаз Антей» Ян Новиков в ответ доложил министру, что предприятие сдает комплексы противовоздушной обороны С-300 «Фаворит», С-400 «Триумф», С-350 «Витязь» с опережением графика и они показывают высокую эффективность в уничтожении воздушных целей противника.

Новиков также подчеркнул, что в этом году «корпорация существенно увеличила производство в рамках гособоронзаказа по всей номенклатуре выпускаемой продукции».

Шойгу согласился, что продукция, выпускаемая корпорацией «Алмаз Антей» востребована, и «демонстрирует высокую эффективность в зоне специальной военной операции».

Лучше всего о своих потерях знает противник, но по объективным данным только за минувшие сутки наши подразделения противовоздушной обороны в зоне СВО лишили киевский режим: двух самолетов Су-25, истребителя Су-27, двух вертолетов Ми-8, крылатой ракеты Storm Shadow, ракеты HARM, 12 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган», а также 19 беспилотников. А за все время СВО, наши воины сбили 433 самолета, 236 вертолетов и 3386 беспилотников врага.