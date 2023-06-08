VK Порталы возвращаются: новые города, живое общение и сюрпризы для жителей России

В этом году VK Порталы обновились

Интерактивные инсталляции, которые свяжут между собой регионы России, появятся в 10 городах. В этом году VK Порталы обновились: теперь прохожие смогут не только пообщаться с жителями других городов, но и станцевать с маскотами в режиме реального времени, отправить стикеры и примерить маски. Видеосвязь соединит Дербент, Иркутск, Москву, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Самару, Ставрополь, Хабаровск, Челябинск и Якутск.

VK Порталы появятся накануне Дня России и будут работать с 10 по 18 июня. Для того, чтобы пообщаться с жителем другого города, прохожему достаточно подойти к экрану и поприветствовать собеседника. Связаться можно будет с любым регионом: города на VK Порталах будут сменять друг друга на протяжении всего дня. Таким образом житель Москвы, например, сможет утром поговорить с Хабаровском, а через час - уже с Якутском.

Понять, с каким городом вы связались, легко: VK Порталы будут установлены в знаковых местах рядом с узнаваемыми достопримечательностями. Например, в Москве инсталляция появится в парке Зарядье с видом на Храм Василия Блаженного, в Санкт-Петербурге – на Исаакиевской площади перед Мариинским дворцом, в Ставрополе – на площади им. Святого князя Владимира, а в Якутске – на площади Победы Ветеранов.

Специальный VK Портал будет работать в Санкт-Петербурге в период проведения Петербургского международного экономического форума (14–17 июня). Гости ПМЭФ смогут пообщаться в режиме реального времени с жителями других городов России со стенда VK.

Помимо трансляции эфиров из других городов, VK Порталы предложат собеседникам совместные активности. Во время разговора на экране будут появляться маскоты – единорог Спаркс, кот Персик, пес Дигги, – которые помогут участникам разговора станцевать, отправить друг другу стикеры и примерить маски. Рядом с VK Порталами можно будет встретить известных блогеров, а также поучаствовать в различных активностях от VK.

Как работали VK Порталы в 2022 году, можно увидеть в фото- и видеоматериалах по ссылке.