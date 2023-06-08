За один вылет российские летчики били до семи украинских танков

Станислав Красильников/ТАСС

Минобороны России опубликовало интервью командующего группировкой ВС РФ на Запорожском направлении генерал-полковника Александра Романчука. Романчук, который в 2016 году успешно командовал нашей группировкой в Сирии рассказал, как наши воины за ночь технично разобрали по частям вооруженные формирования киевского режима, которые попытались наступать…

Вот рассказ Александра Владимировича о постыдных результатах наступлении ВСУ, от которых Зеленский даже пытался отвлечь внимание местечковой общественности своим визитом в залитую им водой Херсонскую область:

«Ночью противник предпринял попытку наступления силами усиленной четырьмя механизированными батальонами бригады. Наступлению предшествовала мощная огневая подготовка: удары наносились авиацией, ракетными войсками, артиллерией по всей глубине нашей обороны. В два часа ночи противник перешел в наступление. Внезапности враг не смог достичь: своевременно силами войсковой разведки он был вскрыт и по нему был нанесен удар штурмовой авиацией. Первые серьезные потери ВСУ понесли на минных полях: сразу четыре танка подорвались на минах. Следом по бронетехнике стали бить наши ПТУРщики. После этого армейская авиация с предельно малых высот нанесла удар противотанковыми управляемыми ракетами. Летчики подбили сразу 9 танков и боевых машин пехоты. В это время наша артиллерия подавила артиллерию противника. К ним подключились все огневые средства первого эшелона. РЭБы подавили систему связи противника и вывели из строя систему управления БПЛА. Зенитчики сбили 11 беспилотников ВСУ. Понеся потери противник отступил. Они в этой атаке потеряли 350 человек, 30 танков, в том числе 3 «Леопарда», и более 10 боевых машин пехоты (БМП). После этих событий Верховный Главнокомандующий связался с Командующими войсками военного округа, который доложил ему обстановку на нашем направлении».

Своим взглядом на тот ночной бой поделился со СМИ командующий 58-й армией ЮВО генерал-майор Иван Попов: «Группировка противника ВСУ, что была создана и собрана в данной операции отвечала за прорыв обороны. Костяк ее составила 47 механизированная бригада ВСУ (стратегический резерв ВСУ), в которую входят наиболее подготовленные украинские военнослужащие. Важную роль в их разгроме сыграла наша артиллерия и авиация. За один вылет два наших вертолёта уничтожали от 5 до 7 танков противника. Сыграли свою роль и минные поля. Четыре колонны, которые пытались проломить оборону 70 полка были остались на минных полях, которые очень плотно установили военнослужащие этого полка. Самая тяжелая работа досталась спецназовцам, разведчикам, пехотинцам 70 полка 42 -ой дивизии».

Попов отметил, что проломить врагу нашу оборону не удалось, но «впереди нас ждет тяжелая работа, все только начинается, будем готовиться, следить, будем смотреть, будем выполнять возложенную на армию боевую задачу».

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