Начальник Генштаба ВС России пригласил китайского коллегу в гости

Герасимов лично поздравил коллегу с назначением

Начальник Генштаба Вооруженных Сил – первый заместитель министра обороны России Валерий Герасимов провел переговоры по видео-конференц-связи с начальником Объединенного штаба Центрального военного совета Китайской Народной Республики генерал-полковником Лю Чжэньли, назначенным на должность в марте 2023 года.

Герасимов лично поздравил коллегу с назначением и заявил: «Убежден, что Ваш большой опыт будет способствовать как развитию Вооруженных Сил КНР, так и расширению военного сотрудничества между нашими странами. Важное значение для развития взаимодействия в оборонной сфере России и Китая имел визит Министра обороны Китайской Народной Республики генерал-полковника Ли Шанфу в Москву в апреле месяце. Высоко ценим тот факт, что после назначения на должность в качестве первой страны для своей зарубежной поездки генерал-полковник Ли Шанфу выбрал Россию, как это сделал и Председатель КНР Си Цзиньпин, посетивший в марте нашу страну с государственным визитом.

Президент Владимир Владимирович Путин и Председатель Си Цзиньпин подтвердили, что российско-китайские всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие находятся на самом высоком уровне».

Начальник Генштаба России подчеркнул, что «на фоне происходящих мировых событий принятые решения формируют долгосрочные цели в области национального развития и безопасности», а «координация усилий России и Китайской Народной Республики на международной арене оказывает стабилизирующее влияние на обстановку в мире».

В пример генерал армии привел совместные военные учения как на двусторонней основе, так и в рамках Шанхайской организации сотрудничества и «СМОА плюс», которые «способствуют углублению позитивных контактов в оборонной сфере» и пригласил коллегу в гости.