Путин предложил торговую марку «Сделано в СНГ»

В конце рабочей недели Владимир Путин в Сочи встретился с премьерами стран СНГ и ЕЭАС. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

В конце рабочей недели Владимир Путин в Сочи встретился с премьерами стран СНГ и ЕЭАС. Президент начал с разговора о развитии экономических связей. А чтобы этот процесс шел нагляднее, он предложил ввести новый торговый знак.

- Необходимо энергичнее наращивать промышленную кооперацию, создавать новые совместные производства, в том числе под общей торговой маркой «Сделано в Евразэс». Ничего против никто не имеет, если это будет под общей маркой «Сделано в СНГ». Главное, чтобы во всех наших странах развивалось эффективное взаимодействие, - призвал российский лидер.

Дальше Владимир Владимирович напомнил о важности технологического суверенитета. Хотя это и не значит закрытия других рынков.

- Мы не собираемся ни от кого отгораживаться, от мировой экономики, особенно от перспективных центров развития мировой экономики. Мы будем стремиться и, безусловно, останемся значимой частью мировой экономики в целом. Но по критически важным направлениям лучше бы, я так осторожно скажу, нам быть независимыми, - подчеркнул Путин.

В конце вступительного слова президент заговорил о свободах.

- К известным четырем свободам в рамках ЕАЭС, – а напомню, это свободное передвижение товаров, услуг, финансов и человеческого капитала, – мы предлагаем добавить и пятую позицию: свободу знаний, - сказал российский лидер.

Речь о внедрении общих принципов и стандартов образования. В технических дисциплинах могли бы появиться единые учебники. Путин заверил, что пятая свобода – это ни в коем случае не возврат к советскому образованию.

- Ещё раз подчеркну: это совсем не значит, что мы должны вместе с вами, – а мы все родом из Советского Союза, – вернуться к советской системе образования и талдычить какие-то постулаты 30-летней или 50-летней давности, - заявил российский лидер.