Научат строевому шагу и обращению с автоматом: старшеклассники пройдут начальную военную подготовку

Во время занятия по начальной военной подготовке на уроке основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) в средней школе. Фото: Николай Михальченко/ТАСС

Новенькие пособия выпустило издательство «Просвещение». Говорят, за основу взяли предыдущее издание и добавили новые модули.

В главе «Основы военной службы» учебника за 10 класс четыре параграфа. В первом разделе «строевая подготовка» объясняют, чем отличается строй от колонны, строевой шаг от походного, как выполнять стойку по команде «Смирно!» и в какой руке держать шапку. Подробно расписано и выполнение воинского приветствия – как держать руку, в каких ситуациях приветствие обязательно. Тут несколько пунктов: перед Государственным флагом РФ или боевым знаменем, перед могилами воинов и перед похоронной процессией, провожающей в последний путь военного. Само собой, при встрече старшего по званию. А вот если встретились военнослужащие равного положения, поясняет учебник, первым приветствует тот, кто считает себя более вежливым и воспитанным.

Также есть параграф про оружие пехотинца автомат Калашникова (описание, правила обращения, как стрелять), а еще – про действия в современном общевойсковом бою, средства индивидуальной защиты и оказание первой помощи в бою. Все параграфы с картинками, в конце - практические задания и вопросы на проверку знаний. В целом все очень похоже на программу НВП советского времени.

Добавились разделы по основам обороны государства (в нем речь идет о правовых аспектах подготовки к воинской службе), военно-профессиональной деятельности и основам противодействия экстремизму и терроризму. Темы будут изучать и в 10-м, и в 11 классах.

Учебники уже отпечатаны. Школы ими обеспечат за счет бюджета. Можно купить и самостоятельно, но выйдет дорого. Печатная версия стоит 1048 рублей, электронная 319 рублей. На два года учебы нужно два учебника.

На НВП выделено 140 часов — по 2 часа каждую неделю. Занятия внеурочные, но обязательные для всех. А поскольку внеурочку в расписании ставят после основных предметов, учебный день растянется. Вести занятия, говорили в Минпросвещения, будут учителя ОБЖ, которым организуют переподготовку. А еще планировали приглашать на эти должности военных, служивших по контракту и имеющих опыт боевых действий. Но точно обо всем узнаем ближе к 1 сентября.