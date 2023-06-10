Коротич: Американцев волнуют не выборы, а деньги, которые тратятся на Украину

У Байдена избиратели могут спросить - а где же десятки миллиардов долларов, которые он ахнул в Украину?
Фото: REUTERS
- Суд в Майами может отправить Трампа в тюрьму на… четыреста лет! Такое наказание суммируется по всем вменяемым экс-президенту США пунктам обвинения. Там, по-моему, 38 аж их. И сроки плюсуются, плюсуются, и вот такой срок… - окончательный. Как это, вообще, может быть, насколько это… нормально?
С таким вопросом политический обозреватель KP.RU Александр Гамов обратился к Виталию Коротичу - бывшему главному редактору «Огонька», 10 лет прожившему в США.
- Вы знаете, сейчас французский бывший президент Олланд сказал:
что бы мы сейчас ни обсуждали, все идет вокруг будущих президентских выборов в Соединенных Штатах.
Все - включая события на Украине.
Их («события на Украине». - А.Г.) не может проиграть Байден…
- Но придётся!
- … потому что тогда он… будет лишаться своих президентских шансов.
И вот только что возбуждено - по крайней мере, заявлено о деле, что с Байденом выяснилось, будто бы он брал взятку в размере 5 миллионов долларов.
Да и с сыном у Байдена масса проблем.
То есть, вот Олланд был абсолютно прав.
Потому что, пока мы не разберемся с тем, что там происходит с выборами, пока они не пройдут… Кандидаты в президенты так и будут останавливать друг друга на пути к избирателям, всячески компрометировать, загаживать…
И вот то, что Трампа хотят привлечь к ответственности… Ну, что можно сказать?
Там много непонятного.
К тому же, даже бывший вице-президент Трампа Пенс тоже заявил свою кандидатуру на выборы. На всякий случай, если с Трампом не получится.
Вы знаете, давайте тоже будем терпеть и ждать…
Бывший главный редактор «Огонька» Виталий Коротич
Фото: Александр ГАМОВ
- Так а нам-то что терпеть?
…- пока демократия не сделает свое дело.
Есть старая истина о том, что нет ничего лучше демократии и нет ничего отвратительнее, чем демократия.
Будем ждать, чем кончатся демократические упражнения в Соединенных Штатах.
Это ужасно, и тем не менее, они будут продолжаться, кажется, бесконечно.
И кандидаты будут оббрасывать друг друга известными веществами и гадить друг другу.
Ну, что мы можем сказать? Ну, такая у них жизнь. Чужие правила…
И, тем не менее, и Байден, и Трамп явно не выглядят как достойные президенты еще на один срок… Этому уже за 80, и Трампу - 76.
- Понятно. То есть ни Трамп, ни Байден не вызывают симпатии у избирателей?
- Трамп пока еще относительно популярнее, чем Байден.
Но, если говорить о том, кого избиратели хотят видеть в качестве президента, то они не хотят видеть ни того, ни другого.
А никого третьего пока еще - авторитетного - нет.
Правда, до выборов есть ещё почти полтора года.
Так, что посмотрим.
Но сейчас начинается самая интересная и самая, в общем, грязная по своим подробностям игра. Давайте посмотрим…
- Да. И обычно я спрашиваю, как там сейчас, за океаном, ваши друзья, коллеги?
- Они сейчас о выборах и кандидатах даже и не думают. Потому что растут цены, уровень жизни снижается.
Деньги улетают на Украину. Если, допустим, Байден проиграл бы на Украине, то это закончило бы его политическую карьеру немедленно.
Потому что у него бы спросили: а где же это десятки миллиардов долларов, которые вы туда ахнули?
Поэтому, опять же, все упирается в эти самые выборы, выборы будущего года.
Ну что делать? Вот так.
- Понял.