Коротич: Американцев волнуют не выборы, а деньги, которые тратятся на Украину

У Байдена избиратели могут спросить - а где же десятки миллиардов долларов, которые он ахнул в Украину? Фото: REUTERS

- Суд в Майами может отправить Трампа в тюрьму на… четыреста лет! Такое наказание суммируется по всем вменяемым экс-президенту США пунктам обвинения. Там, по-моему, 38 аж их. И сроки плюсуются, плюсуются, и вот такой срок… - окончательный. Как это, вообще, может быть, насколько это… нормально?

С таким вопросом политический обозреватель KP.RU Александр Гамов обратился к Виталию Коротичу - бывшему главному редактору «Огонька», 10 лет прожившему в США.

- Вы знаете, сейчас французский бывший президент Олланд сказал:

что бы мы сейчас ни обсуждали, все идет вокруг будущих президентских выборов в Соединенных Штатах.

Все - включая события на Украине.

Их («события на Украине». - А.Г.) не может проиграть Байден…

- Но придётся!

- … потому что тогда он… будет лишаться своих президентских шансов.

И вот только что возбуждено - по крайней мере, заявлено о деле, что с Байденом выяснилось, будто бы он брал взятку в размере 5 миллионов долларов.

Да и с сыном у Байдена масса проблем.

То есть, вот Олланд был абсолютно прав.

Потому что, пока мы не разберемся с тем, что там происходит с выборами, пока они не пройдут… Кандидаты в президенты так и будут останавливать друг друга на пути к избирателям, всячески компрометировать, загаживать…

И вот то, что Трампа хотят привлечь к ответственности… Ну, что можно сказать?

Там много непонятного.

К тому же, даже бывший вице-президент Трампа Пенс тоже заявил свою кандидатуру на выборы. На всякий случай, если с Трампом не получится.

Вы знаете, давайте тоже будем терпеть и ждать…

Бывший главный редактор «Огонька» Виталий Коротич Фото: Александр ГАМОВ

- Так а нам-то что терпеть?

…- пока демократия не сделает свое дело.

Есть старая истина о том, что нет ничего лучше демократии и нет ничего отвратительнее, чем демократия.

Будем ждать, чем кончатся демократические упражнения в Соединенных Штатах.

Это ужасно, и тем не менее, они будут продолжаться, кажется, бесконечно.

И кандидаты будут оббрасывать друг друга известными веществами и гадить друг другу.

Ну, что мы можем сказать? Ну, такая у них жизнь. Чужие правила…

И, тем не менее, и Байден, и Трамп явно не выглядят как достойные президенты еще на один срок… Этому уже за 80, и Трампу - 76.

- Понятно. То есть ни Трамп, ни Байден не вызывают симпатии у избирателей?

- Трамп пока еще относительно популярнее, чем Байден.

Но, если говорить о том, кого избиратели хотят видеть в качестве президента, то они не хотят видеть ни того, ни другого.

А никого третьего пока еще - авторитетного - нет.

Правда, до выборов есть ещё почти полтора года.

Так, что посмотрим.

Но сейчас начинается самая интересная и самая, в общем, грязная по своим подробностям игра. Давайте посмотрим…

- Да. И обычно я спрашиваю, как там сейчас, за океаном, ваши друзья, коллеги?

- Они сейчас о выборах и кандидатах даже и не думают. Потому что растут цены, уровень жизни снижается.

Деньги улетают на Украину. Если, допустим, Байден проиграл бы на Украине, то это закончило бы его политическую карьеру немедленно.

Потому что у него бы спросили: а где же это десятки миллиардов долларов, которые вы туда ахнули?

Поэтому, опять же, все упирается в эти самые выборы, выборы будущего года.

Ну что делать? Вот так.

- Понял.