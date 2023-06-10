Уволят виновных: На украинском ТВ рассказали об эвакуации мирных жителей Херсонской области, используя кадры МЧС России

Кадры с российскими спасателями попали в украинский телемарафон проводимой эвакуации. Фото: Евгений КУЗЬМИН

Несколько суток после катастрофы на Каховской ГЭС украинское телевидение привычно лило в уши и глаза своим телезрителям явную ложь. На украинском ТВ непринужденно врали, что, дескать, если кто и эвакуирует людей из районов, пострадавших после подрыва плотины Каховской ГЭС, так это украинская власть, которая под мудрым руководством президента Украины Володымыра Зеленского организовала спасательную операцию на правом берегу Днепра. А вот на левом, который "под москалями" все так плохо, никто о жителях не заботится, их бросили на произвол судьбы. Даже сам Володымыр умудрился внести свою лепту в этот общий поток вранья, заявив, что местные жители смотрят на проплывающие мимо трупы. Дескать, сидят на верхушках деревьев и смотрят на трупы.

Но, как всегда, украинская перемога не может существовать отдельно от зрады. И если в Киеве объявили пусть даже самую маленькую перемогу, зрада не заставит себя долго ждать. Так случилось и в этот раз.

Во время трансляции в эфире всеукраинского единого телемарафона проводимой эвакуации жителей, когда ведущие вдохновенно пели одобренную на Банковой песню про героизм украинских спасателей, в кадре вдруг появилась надувная лодка с мотором, на которой эвакуировали местных жителей. Но что самое страшное для Банковой – и на самой лодке, и на фирменной робе спасателя было выведено крупными буквами "МЧС России".

Это настолько ошеломило руководителей украинского телевидения, что они растерялись. Нет бы сказать, что лодка - трофей украинского военного флота, а спасатель – пленный, которого они заставили работать для Украины. Или что спасатель перебежал на украинскую сторону вместе с лодкой, на которой и осуществляет сейчас свои профессиональные функции.

А они от растерянности признались, что да, накладочка вышла, а в кадре, действительно, российские спасатели. Назвали произошедшее "досадной ошибкой, вызванной человеческим фактором", и пообещали принять суровые меры, вплоть до массового увольнения виновных.

В том, что на украинском ТВ последуют после этого случая массовые увольнения, сомневаться не стоит. Вот только есть один нюанс – уволят не тех, кто все эти дни врал зрителям с утра и до вечера (или до утра), неся откровенную, но идеологически правильные чушь и ложь, а тех, кто вольно или невольно способствовал раскрытию этого обмана и рассказал правду.

Кривое зеркало украинского ТВ верно стоит на страже интересов Зеленского.