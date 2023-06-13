Илья Разбаш об акции «Вода России» в Челябинской области: После наших субботников люди реально начинают бережнее относиться к природе, мусора на берегах в десятки раз меньше

«Зеленый фестиваль» в рамках Всероссийской волонтерской акции по очистке берегов «Вода России» в Челябинской области собрал сотни добровольцев. Экологические субботники, которые проводились по всей стране, были посвящены Дню эколога, который отмечался 5-го июня. А центральной площадкой в этом году стал берег Тургояка - одного из самых чистейших озер России.

Организаторы акции «Вода России» — Центр развития водохозяйственного комплекса Минприроды РФ, отметили, что в эти дни мероприятие стало одним из почти тысячи уборок в рамках «Марафона зеленых дел», проводимого совместно с экологическим общественным движением «Экосистема».

СТАЛО ЧИЩЕ

Тургояк привык к встречам с туристами, спортсменами, отдыхающими... Но в тот день на берег озера высадился десант из почти 600 эко-волонтеров всех возрастов.

На субботнике акции «Вода России» добровольцы за несколько часов собрали более 700 килограммов отходов, почти 200 мешков мусора, очистив 10 километров береговой линии южноуральской «жемчужины» - озера Тургояк, которое традиционно называют «младшим братом Байкала».

Старые запчасти от авто, полусгнившие железки, корпуса от уличных светильников, старые ведра, сантехнику, небольшие бочки, урны, пару ковров, с десяток автомобильных покрышек, какие-то трубы, детали, консервные банки, металлические крышки от бутылок, стекло, пластик, старая одежда, мангалы, решетки... Волонтеры не переставали удивляться своим находкам, а заодно и тому зачем, почему и как люди засоряют берега своих водных источников. Кто-то в шутку даже сравнивал себя с «эко-археологами». Кстати, в субботнике участвовали и дайверы, которые поднимали «отходы человеческой жизнедеятельности» со дна озера. В основном, автомобильные покрышки и металлический мусор.

К слову, организаторы акции пошли дальше. К субботнику подключились волонтеры из десятка других муниципалитетов Челябинской области, региона, где насчитывается более 3,5 тысяч озер и столько рек и речушек (более 17,5 тысяч водных объектов). С берегов всего региона они также собрали порядка 2700 килограммов мусора.

Местные активисты рассказали, что в прошлом году волонтеры собрали с берега Тургояка почти 10 тонн — 1200 мешков, подняли со дня больше 40 автомобильных покрышек. В сравнении с этим годом берега озера стали значительно чище. Это значит, что усилия волонтеров не проходят зря — люди действительно начинают бережнее относиться к природе.

ВАМ ПОМОГУТ

Директор Центра развития водохозяйственного комплекса Минприроды России, лидер акции «Вода России» Илья Разбаш в интервью «Комсомольской правде» подчеркнул, что особенность и уникальной акции как раз в ее простоте и доступности.

— Фактически любой может стать, как ее участником, так и организатором. Можно зайти на наш сайт берегдобрыхдел.рф и узнать, где рядом проходит акция «Вода России» или зарегистрировать свое мероприятие. Необходимый инвентарь вам предоставят в ваших субъектах - отраслевых министерствах и ведомствах, отвечающих за экологию, природоохрану, природопользование. Вот и на Тургояк приехали волонтеры и специалисты и из соседних с Челябинской областью регионов. Кроме того, мы сотрудничаем с целым рядом волонтерских движений. Проблема одна — мусор, — отметил Илья Разбаш. — Если говорить о статистике, то за прошлый год в рамках акции «Вода России» с берегов озер и рек страны собрали и увезли порядка 15 тысяч условных «КАМАЗов» различного мусора. Преимущественно это пластик — около 40 процентов всех отходов. Все остальное, примерно в равной степени — металл, стекло, твердые коммунальные отходы.

22 ТЫСЯЧИ АКЦИЙ ПО ВСЕЙ РОССИИ

Министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев на открытии «Зеленого фестиваля» подчеркнул, что акция «Вода России» на озере Тургояк стала логичным продолжением состоявшегося накануне Экологического водного форума Южного Урала, который прошел в Челябинске. Более 500 участников - представители власти, ученые, практики, специалисты из 40 регионов страны и Республики Казахстан обсудили вопросы рационального водопользования, защиту и реабилитацию рек и озер от загрязнений, а также экологические проекты на приграничных территориях России и Казахстана.

— Это было очень представительное мероприятие, на котором мы поделились своим опытом проведения таких акций. Опытом по созданию команд, коллективов единомышленников. Форум - это очень хорошая площадка для обмена мнениями, для того чтобы дальше эффективно реализовывать мероприятия на всей территории страны, — поделился впечатлениями от итогов форума Илья Разбаш. — В этом году Всероссийская волонтерская акция по очистке берегов «Вода России» отмечает 10-летний юбилей. Экологический проект набирает серьезные обороты. Сегодня, и это с уверенностью можно сказать, акция стала одним из крупнейших волонтерских движений и мероприятий экологического направления в стране. Только за прошлый год мы провели более 22 тысяч различных акций по всей стране. В это движение были включены все субъекты России.

«ВЫТАЩИМ МУСОР ИЗ ГОЛОВЫ»

Заместитель губернатора Челябинской области Александр Козлов, приветствуя участников «Зеленого фестиваля» подчеркнул значимость таких акций и в воспитательном, образовательном плане. Они становятся площадкой и в аспекте профессиональной ориентации. Кто-то может пойти обучаться по экологическому направлению и стать профессиональным экологом.

Амбассадор акции «Вода России», актер и телеведущий Стас Ярушин уже пять лет является активным участником этого экологического движения.

— Сегодня здесь собралось огромное количество людей. Это классно. Я думаю, что все мы пришли не только для того, чтобы сделать берег чище, но чтобы показать своим примером важность защиты нашей природы. Я бы так сказал всем: друзья, давайте делать так, чтобы мы не мусорили не только у наших рек и озер, а в целом в нашей жизни. Давайте в первую очередь вытащим мусор из своей головы, уберем его, и не будем загрязнять окружающую среду... У меня дочка приходит из школы и рассказывает мне о том, что бывает, если в воду бросить тот или иной мусор, как он вредит, как долго разлагается. Это детский интерес, чему сейчас тоже учат в школе, потом влияет и на экологическое сознание, — поделился впечатлениями Стас Ярушин. — Я бываю в офисах, на предприятиях и вижу, что все чаще там появляются контейнеры для разных видов отходов. Это, безусловно, также проявление экологического сознания.

«ПРИНЕС-ЗАБЕРИ»

— Хочу отметить, что в тех регионах, где проходят акции «Вода России» становится действительно чисто и чисто надолго. Люди ухаживают за берегами и берут, что называется, под общественный контроль свои берега, — сказал Илья Разбаш. — Где-то, особенно, в туристических местах, к сожалению, ситуация сложнее. Туристы, путешественники, особенно приезжие, оставляют за собой мусор по принципу - не мое, и не волнует, здесь и оставлю. И наша задача постараться изменить сознание людей, и сделать так, чтобы мусора не было вообще. Сейчас крайне важно объединить усилия многих волонтеров, команд, тех, кто реально очищают берега наших рек и озер. И мы предоставляем им такую возможность. Максимально эффективную возможность. Что касается переработки собранного мусора, могу с уверенностью утверждать, что инфраструктура по переработке различных его фракций, по вторичному их использованию развивается сегодня очень активно.

— Какой мусор лично вам попадался на озерах?

— Чего только люди не выбрасывают. Помню, мы находили диваны, кровати, и даже... холодильник. Что он там делал, как туда попал?..

К слову, с 2025 по 2030 году в стране будет реализовываться новый объединенный проект по водным объектам России. Крупный проект. И мне хочется, чтобы уже к 2030-му году берега рек и озер стали чистыми, в том числе, и благодаря нашему масштабному проекту.

ПОЧЕТНЫЕ ГРАМОТЫ

В рамках «Зеленого марафона» на площадке акции «Вода России» работали с десяток экологических мастер-классов, где все желающие отвечали на вопросы, получали призы, получали нужную и полезную образовательную информацию. По традиции в рамках акции «Вода России» на главной сцене выступали творческие коллективы, представляющие территории Челябинской области.

По завершении фестиваля всех активных участников наградили грамотами и дипломами, а также подарками от Всероссийского акции «Вода России». Наградили и тех, кто в режиме онлайн делился и выкладывал фото своих «мусорных находок».

Кстати, каждый принявший участие в субботнике волонтер может получить почетную грамоту от Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, зарегистрировавшись на сайте акции «Вода России» и прикрепив с помощью кнопки «Я – волонтер» фотографии к отчету о прошедшем мероприятии, выбрав необходимое событие на карте в разделе «Прошедшие акции» на сайте берегдобрыхдел.рф.

КСТАТИ

Поздравить и поприветствовать участников «Зеленого фестиваля» приехал легендарный российский путешественник, человек в одиночку совершивший пять кругосветных плаваний, 17 раз пересекавший Атлантику - один раз на веслах, первый россиянин, побывавший на всех Семи вершинах, в одиночку - на Южном и Северном полюсах - Федор Конюхов.

Федор Филиппович рассказал, что сейчас он собирается в полугодовое путешествие, которое будет посвящено проблеме утилизации и переработке гигантского «пластикового континента» в Тихом океане. Мусорное пятно в этих водах сейчас выросло до гигантских размеров - почти две тысячи километров в диаметре.

— Когда я родился у нас почти не было пластика, и сейчас пока мы, к сожалению, не знаем, что с ним делать. Ваше поколение должно придумать, как избавиться от таких отходов... Наша планета очень красивая, и такие акции призваны сохранить ее чистоту и красоту, — подчеркнул Федор Конюхов.

СПРАВКА «КП»

— За 10 лет проведения акция стала по праву считаться одной из крупнейших экологических инициатив в России: она объединила свыше 8.1 млн человек из 85 регионов, которые очистили 10 300 водоемов и собрали 9.1 млн мешков мусора.

— Организатор акции — ФГБУ «Центр развития водохозяйственного комплекса» (Минприроды России).

— Вице-премьер Виктория Абрамченко в своем обращении к Совету Федерации в рамках правительственного часа рассказала о реализации «водных» проектов в России. В своем выступлении она особо отметила ударный труд волонтеров акции «Вода России», которые уже 10 лет подряд регулярно приводят в порядок берега морей, рек и озер.

— «В рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» восстановлено 13,8 тысячи гектаров озер и водохранилищ. Ежегодно проводятся мероприятия по очистке от мусора берегов водных объектов. По итогам прошлого года их прошло 22 тысячи», — отметила вице-премьер.