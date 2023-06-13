Нужно притормозить: почему новые нормы закона о такси хотят отложить

Общественный Совет по развитию такси и Департамент промышленности и транспорта Воронежской области провели совещание, касающееся нового закона о такси. Во время встречи затрагивались как положительные моменты, которые облегчат работу в сфере, так и поднимались проблемные вопросы.

Напомним, новые нормы, касающиеся перевозчиков и предъявляемых к ним требований, вступают в силу 1 сентября. Одно из ключевых нововведений заключается в том, что водителям для работы в такси достаточно будет оформить статус самозанятого и зарегистрироваться в соответствующем реестре. Сейчас для легальной работы нужно открыть ИП или быть юридическим лицом.

Представители отрасли считают, что для успешной реализации закона может не хватить времени, отведенного на подготовку, поэтому просят продлить переходный период или вводить новые меры постепенно. В частности, сложности могут возникнуть со страховками ОСАГО для такси.

По данным перевозчиков, страховые компании под разными предлогами отказываются заключать с таксистами договоры. Кроме того, смущает и стоимость полисов. В Воронеже за ОСАГО берут от 60 до 88 тысяч рублей.

– В случае отсутствия полиса ОСАГО водители будут лишаться разрешения на работу в такси. Чтобы не допустить массового лишения разрешений на работу для перевозчиков, попросим отсрочить вступление в силу нормы по обязательному ОСАГО для такси до момента, пока не решатся проблемы со страховщиками, – пояснили в Общественном совете по развитию такси.

Еще ряд проблем, с которыми могут столкнуться перевозчики, — нехватка пунктов круглосуточного медицинского и технического осмотров, а также сроки получения справок об отсутствии судимости водителей. На данный момент срок выдачи справки может составлять до 30 дней, а в самой справке отсутствует необходимая информация о погашении судимости.

Участники совещания считают, что регионам необходимо дать время, чтобы привести рабочие процессы в соответствие с новыми правилами, а властям — региональное законодательство в соответствие с новым документом.

– Все спешат выполнить условия нового закона, при этом не соблюдаются интересы местного бизнеса такси, не учитываются перспективы их развития. Для качественного и безопасного развития услуги не хватает взаимодействия между местными властями и предпринимателями, – считает председатель Общественного Совета по развитию такси Ирина Зарипова.