"Все пессимисты уехали, остались одни оптимисты": глава Минфина оценил масштаб эмиграции из России

Министр финансов РФ Антон Силуанов во время сессии "Как будет развиваться российская экономика" в рамках ПМЭФ. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

По мнению главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, худшие прогнозы не оправдались и перестройка экономики происходит даже быстрее, чем ожидалось:

- Российский бизнес, российская экономика развивались по сценарию ускоренной адаптации. Наши предприятия очень быстро адаптировались.

Российскую банковскую систему она назвала достаточно здоровой:

- Этот сумасшедший кризис показал, что она в состоянии выдержать давление. Капитал не нарисованный, настоящий, есть его запас. Банковская система может играть большую роль в финансировании развития.

Здесь же она предупредила о том, что государство не должно чрезмерно вмешиваться в регулирование:

- Соблазн управлять структурной перестройкой экономики может привести к тому, что мы подавим частную инициативу, я уже не говорю о риске в крайнем случае реставрации плановой экономики.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

- Мировая трансформация проходит болезненно для других стран, для тех стран, которые были ранее лидерами и теряют свое качество, - заявил в ходе дискуссии министр финансов РФ Антон Силуанов. - Такая трансформация происходит путем болезненных и недружественных действий с тем, чтобы сохранить свой статус-кво, но это не получится. Мы проходили это несколько раз и видим, что это неизбежно. Нам важно сделать так, чтобы мы увеличили свою долю в этом мировом экономическом пироге…

И добавил, что Россия за это время «нарастила мышцы», обеспечив технологический суверенитет:

- Мы, собственно, этим и занимались сейчас вот этот год. Я считаю, что год прошли неплохо - выработали так называемые «антитела» под эту ситуацию. А сейчас пускай они теперь «болеют».

- Мы, сохранив макроэкономическую стабильность, обеспечили достаточный денежный кислород экономике, мы одновременно сочетали достаточно мягкую бюджетную политику и с нашей точки зрения нейтральную денежно-кредитную политику, - согласился с ним министр экономического развития РФ Максим Решетников. - У экономики были деньги, чтобы структурно адаптироваться.

Министр экономического развития РФ Максим Решетников. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Отвечая на вопрос модератора о скидках на нефть для дружественных стран, помощник президента Максим Орешкин заявил:

- Если говорить про скидки, то они в реальности меньше, и будут еще меньше. Но об этом не надо никому рассказывать. Пусть все думают, что все плохо.

Здесь же он ответил про повышение налогов на бизнес:

- Ответ здесь, знаете, какой правильный — это контрпродуктивно.

Порассуждали участники сессии и на тему: кто уехал из страны — оптимисты или пессимисты. По мнению Антона Силуанова, все пессимисты уже разъехались из страны и остались одни оптимисты, обозначив задачу вернуть пессимистов обратно в страну.

- У нас банковская статистика показывает, что почти половина народа, тех, кто уехал осенью, уже в страну вернулись, - добавил Максим Орешкин.