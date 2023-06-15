«Росатом» построит в Мьянме ветропарки

Как сказал на церемонии подписания министр электрификации Мьянмы У Таунг Хан, республика обязуется к 2030 году увеличить долю использования возобновляемых источники энергии в своем энергобалансе до 11%. В этом поможет ветер: в Мьянме планируется строительство восемнадцати ветростанций установленной мощностью 2260 мегаватт.

Ветропарки с участием российской компании «НоваВинд», которая является ветроэнергетическим дивизионом «Росатома», предполагается построить в трех округах Мьянмы. В округах Минхла и Миндон их общая мощность должна составить 172 мегаватта, а в регионе Мандалай -200 мегаватт.

- В Мьянме уже реализуются проекты с использованием российских ядерных технологий. Сегодня мы подписали два меморандума, которые станут первым шагом к раскрытию огромного потенциала развития проектов в сфере ветроэнергетики. Очень ценю поддержку со стороны Министерства электрификации Мьянмы. Благодаря этому страна получит чистый источник энергии, а вместе с ним – целый промышленный кластер с рабочими местами и профессиями. Я уверен, что этот проект – начало длительного и успешного партнерства в сфере ветроэнергетики, - сказал генеральный директор «НоваВинд» Григорий Назаров.