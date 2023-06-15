Оценки за ЕГЭ, непомерная «домашка», профориентация: Важные заявления министра просвещения Сергея Кравцова

Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов на XXVI Петербургском международном экономическом форуме. Фото Валерий Шарифулин/ТАСС

Петербургский международный экономический форум проходит с 14 по 17 июня. Главная тема деловой программы – «Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений». Много внимания спикеры уделили системе образования. Вот о чем говорил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в своих выступлениях и в интервью СМИ.

О первых оценках за ЕГЭ

Экзамены уже сданы все кроме информатики (20 июня), однако проверка работ занимает порядка двух недель. 14 июня объявили первые итоги, о них министр и упомянул на форуме:

«По литературе высокобалльников более 25%, а в прошлом году было 18,5%. То есть каждый четвертый более 80 баллов получил. По химии количество высокобалльников тоже увеличилось на 4%: в прошлом году было 14%, в этом году - 18%. По географии — так же: в прошлом году было 5,9%, в этом году - 6,6%.»

О медалях

«Золотую медаль дают за пятерки, но и выпускник с двумя–тремя четверками в аттестате тоже заслуживает поощрения. Мы сейчас обсуждаем критерии получения медали и какие она может давать возможности. Не исключаю, что это будут дополнительные баллы при поступлении в вуз.»

О профориентации школьников

Помогать с выбором будущей профессии теперь будут не только старшеклассникам, открывая профильные классы, а раньше. С 1 сентября во всех школах с 6-го класса один час в неделю будут проводить профориентационные мероприятия: различные тестирования, проектную деятельность, в том числе с использованием компьютерных игр. «И колледжи, я думаю, и вузы в эту работу включатся», - добавил министр.

В рамках новой системы профориентации шестиклассников будут также знакомить с достижениями российских IT-компаний, поскольку это одно из самых перспективных направлений.

Об учебниках по истории

С 1 сентября старшие классы начнут заниматься по новому учебнику истории. По мнению министра, он поможет школьникам понять «основы формирования нашего государства, те исторические события, которыми мы вправе гордиться, в том числе в контексте мировой истории». В новом учебнике есть и раздел о специальной военной операции, в частности, факты, демонстрирующие причины проведения СВО.

«Мы пришли к мнению, что нам нужен единый учебник и для основной школы (5-9 классов — прим. Ред.). Он будет готов в течение следующего года».

Об отмене домашних заданий

Идею недавно выдвинули в Госдуме, однако Сергей Кравцов не поддерживает столь серьезные перемены: мол, такие инициативы прежде нужно обсуждать с педагогами. И заверил, что в новом учебном году перегружать домашними заданиями детей не будут, потому что школы переходят на единые федеральные программа.

«С 1 сентября все работают по шести федеральным программам — география, история, русский язык, литература, основы безопасности жизнедеятельности. И здесь мы четко нормируем нагрузку, учитывая домашние задания»

О новых регионах

«В целом система образования новых субъектов с учебным годом справилась. Сейчас готовимся к новому учебному году, все идет по плану, школы обеспечены учебниками, учителя прошли повышение квалификации. Принята программа доведения всех школ до общероссийских стандартов. Работа будет завершена в течение пяти лет».

О рейтинге колледжей

«Сейчас формируем методику, в декабре 2023 года опубликуем национальный рейтинг эффективности колледжей всей страны».

Главные критерии рейтинга - трудоустройство и зарплата выпускников. Он поможет выявить лидеров и определить перспективные направления развития сферы профобразования. Рейтинг будет регулярно обновляться.

КСТАТИ

Мигрантов могут обязать учить детей русскому

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев предлагает бесплатно обучать детей мигрантов русскому языку до того, как они пойдут в 1 класс. Ведь порядка 50% идут в школу, плохо говоря или слабо понимая по-русски. А еще - ввести квоты для таких ребят, ведь, жалуются учителя, если иностранцев в классе более 20 процентов, учебный процесс страдает.