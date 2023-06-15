Мишустин поддержал идею ввести в школах и вузах уроки по оказанию первой медицинской помощи

Во время общения Мишустина с сотрудниками центра речь зашла о навыках оказания первой медицинской помощи. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Развитие в России системы здравоохранения остается для правительства приоритетным. Об этом заявил премьер Михаил Мишустин, посещая в четверг Федеральный центр медицины катастроф «Национальный медико-хирургический центр имени Н. И. Пирогова».

Премьеру показали Центр управления в кризисных ситуациях, а также рассказали о работе в новых регионах. Премьер отметил, что на новых российских территориях еще не везде построены больницы и поликлиники. При этом, по словам Мишустина, уровень оказываемой там медицинской помощи уже соответствует общероссийскому. Премьер поблагодарил всех врачей, принимающих участие в оказании медицинской помощи в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.

Во время общения Мишустина с сотрудниками центра речь зашла о навыках оказания первой медицинской помощи. Медики рассказали, что часто сталкиваются с ситуациями, когда до их приезда на место ЧП пострадавшим никто не может оказать первую медицинскую помощь и предложили ввести курсы по обучению таким навыкам в школах, колледжах и вузах.

- Абсолютно с вами согласен. Бывают случаи, когда человек вообще не знает, что делать, это шок, - согласился премьер и пообещал, что даст поручение правительству разработать такие программы.

Мишустин поделился с врачами своим опытом оказания первой медпомощи. Он рассказал, как в школьные годы один из его товарищей поранился в лесу.

- Готовясь к «Зарнице» (военно-спортивная игра, - Ред.),мы с ребятами бежали небольшой кросс, и наш товарищ сильно поранился, у него ниже колена была очень глубокая рана, железным прутом разрезало ногу сантиметров на 10-15, - рассказал Мишустин.

По его словам, и сам пострадавший, и другие ребята пребывали в шоке от случившегося.

- Мы с моим товарищем оказывали первую помощь. У меня мама была медицинский работник, хотя бы какие-то базовые вещи мы знали. Быстро послали товарища на велосипеде в аптеку, чтобы он привез перекись водорода. Тогда мобильных телефонов не было, попросили сотрудников аптеки вызвать скорую помощь, - рассказал Мишустин.

По его словам, кровь удалось остановить еще до приезда медиков.

- Конечно, хорошо, чтобы таких случаев не было в жизни, но если такое придется пережить, то люди должны быть готовы вне зависимости от возраста оказать медицинскую помощь, - сказал Мишустин.

Сотрудники центра также попросили премьера помочь им с приобретением дополнительных мобильных подразделений - перевязочных, реанимационных, интенсивной терапии, которые помогут улучшить качество и повысят своевременность оказания медицинской помощи.

Мишустин попросил врачей составить список приоритетных закупок. При этом он отметил, что в российских больницах стало больше российского оборудования. Для примера он привел многопрофильный полевой госпиталь, который ему презентовали.

- Практически все основные приборы сделаны в России, практически без импортных материалов, очень много на сегодняшней день аппаратуры, которую за последние два года стали создавать в нашей стране, - сказал Мишустин.